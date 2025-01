Matija Cvek: 'Nagrada Cesarica pokazatelj je da je pjesma došla do ljudi'

Mlad, talentiran i već priznat i od struke i od publike, niže uspjeh za uspjehom, kako privatni tako i poslovni. Matija Cvek najavio je Tvornicu za 23.05., rasprodao je u jednom danu i najavljuje i 24. svibnja. Ne čudi, prošle godine je punio Tvornicu kulture tri dana za redom. Nedavno je izbacio van i novi singl Nudim ti se kojim najavljuje svoj treći studijski album, za koji je odmah dobio nagradu Cesarica za Hit prosinca. Time je ušao u utrku za Cesaricu za Hit godine. Veliki Cesarica gala party održat će se 07. veljače u Laubi kad ćemo saznati kome je pripala koja nagrada. A na Cesarica galu stiže i Cvek koji se punom parom priprema za Tvornicu. Posjeli smo ga i malo porazgovarali da vidimo stanje duše i planove za dalje, a najviše nas je zanimala upravo Tvornica, što sprema i hoće li biti još datuma:

- Budući da smo dosta udaljeni od koncerta, najavit ćemo i drugi dan definitivno. Iskreno, pripremamo stvarno poseban koncert, prošireni sastav, nove aranžmane i nove pjesme.

Prva nova pjesma odmah je dobila nagradu Cesarica za Hit prosinca, a to Cveku nije prva, dapače. Osvojio ih je nekoliko, a i onu najveću – Cesaricu za Hit godine za pjesmu s Eni Jurišić Trebaš li me.

- Presretan sam što je pjesma Nudim ti se prihvaćena na način na koji jest, Cesarica je nagrada publike pa je i to pokazatelj da je doprla do ljudi. Uvijek je lijepo dobiti nagradu bez obzira na to koliko ih već posjedujem.

Dotakli smo se i početaka karijere, koraka na samom početku i pitali ga postoji li nešto što bi primijenio.

- Jako volim svoj put, način na koji sam se ostvario kao autor/izvođač i ljude kojima sam okružen od početka do danas. Ako i postoje neke greške u koracima, nisu bile presudne tako da neopterećeno jurimo dalje i uživamo u koncertima i stvaranju.

Pokušali smo saznati i koje bi trenutke izdvojio kao najljepše?

- Teško je izdvojiti jedan, imali smo predivne, velike koncerte. Možda najdraži kreativni moment karijere bio je stvaranje albuma Vile se ovdje igraju s bendom. Potpuna izolacija i glazba u savršenim uvjetima s ljudima koje voliš.



Na samom kraju osvrnuli smo se i na najvažniji uspjeh i ulogu u njegovom životu, ulogu oca.

- Za sad je sve super iako nedostaje malo sna, kaže Matija.

