Martina Validžić: 'Pristala bih voditi Eurosong samo uz jedan uvjet'

U ovotjednom izdanju jednog od najpopularnijih domaćih talk showova 'U povjerenju by Neven Ciganović' društveni kroničar je ugostio Martinu Validžić (46), TV novinarku, urednicu i voditeljicu koja iza sebe ima više od 20 godina uspješne karijere tijekom koje se veoma uspješno okušala u mnogim formatima. Validžić odnedavno autorski potpisuje hvaljenu dokumentarno-putopisnu seriju "Sretni gradovi", projekt koji joj je priskrbio nominaciju za još jednu prestižnu nagradu Večernjakove ruže, i to u kategoriji za TV lice godine. Upravo ovo priznanje poslužilo je kao idealan povod za razgovor kod kritički britkog, ali u ovom slučaju prijateljski nastrojenog Nevena Ciganovića (53).

- Ja vjerujem u dobru karmu. Koliko god išla po terenima, uvijek se pitam kako ti ljudi meni uopće pristanu na razgovor. Pa si kažem da i ja uvijek moram prihvatiti svačiji poziv jer ruka ruku mije, dobro se dobrim vraća i cijela ta filozofija - odgovara Validžić na Ciganovićevu zahvalu za dolazak u emisiju. Naglašava kako je iznenađena što je uopće dobila poziv jer sebe ne smatra poznatom osobom niti političarkom, što su uobičajeni profili gostiju u emisijama sličnog karaktera. Kako bi probili led sugovornici se prisjećaju geneze svog odnosa, čiji početak datira od kultne, karakterom satirične nekadašnje HRT-ove emisije 'Glamour Caffe'. U nostalgičnoj noti dvojac uspoređuje slične emisije nekad i danas.

- Treba nazvati stvari pravim imenom. Smatram da su prije bili puno hrabriji i progresivniji. Bilo je više cojonesa. Nekako mi se sve sad čini previše umiveno. Jako smo se ufinili, ne bi se htjeli miješati da nikoga ne uvrijedimo. Prije nije nikad bilo namjernog vrijeđanja ili slično, ali nekad bez rukavica treba reći kako stvari stoje. Promijene se i urednici, drukčiji ljudi dođu na čelne pozicije, imaju drugačiji ukus, tu mi ne možemo ništa. - svoje mišljenje izražava novinarka, a Neven se nadovezuje: - Ne vjerujem da je to sad nova generacija urednika koji nisu živjeli na tim emisijama. I ljudi su na neki način bili posebniji na televiziji. Stječe se dojam da danas baš svatko može doći na televiziju, a kad se pak radi o nekom zabavnom programu onda misle da se moraju glupirati - završava Ciganović svoju kritiku suvremenih medija.

- I još bih rekla, danas nema puno toga što se u svijetu televizije nije već snimilo. Prema mom skromnom mišljenju poanta je da osoba koja se sada pojavljuje na ekranu ne smije biti kamilica, već netko tko ima stav, karakter i karizmu. Više nije dovoljno samo lijepo izgledati niti lijepo govoriti, iako je to također bitno. Televizija se stvarno promijenila - zaključuje gošća koja se posljednjih godina istaknula autorskim emisijama. Između ostalog, vodila je mini serijal 'Inshallah Qatar' kao uvod za posljednje Svjetsko nogometno prvenstvo u Katru. - Mene kojeg u principu ne interesira sport si kroz te emisije približila zbivanjima do mjere da me zainteresiralo što se tamo dešava - pohvalio je voditelj egzekuciju projekta.

Ipak, kad je riječ o Validžić glavnina trenutnog fokusa pada na njezinu prvu autorsku TV emisiju 'Sretni gradovi', koja uživa hvalospjeve kritike i publike. Kroz prvu sezonu ove dokumentarno-putopisne serije reporterka je prošla ulice Kopenhagena, Reykjavika, Ljubljane, Lisabona, Rima i Beča te kroz razgovor s njihovim stanovnicima pokušala otkriti zašto su upravo ta mjesta među najpovoljnijima za život.

- U startu sam se vodila svjetskim izvještajima poput 'World Happiness Report' koji UN izbaci svake godine nakon detaljnih analiza. Svakako su Kopenhagen, Reykjavik i Beč uvijek među deset. Oni doista i jesu super uređeni gradovi, od transporta, edukacije, obrazovanja, čistoće, ekologije, tolerancije i inkluzivnosti, ma u svim mogućim parametrima. Onda sam si ipak dopustila malo autorske slobode da pročačkam gradove koji nisu možda među prvih deset, ali imaju predznak vedrine i pozitivnosti. Nama najbliži grad koji bi mogao biti dobar primjer je Ljubljana. Grad koji je u kontekstu bivše države apsolutno odskočio po svim parametrima. Jedan mali, zeleni dragulj gdje vam je sve u 15 minuta hoda. Grad po mjeri čovjeka, svi su vani, ima puno zelenih površina, nisam vidjela ni jednu lošu stvar ondje - urednica objašnjava idejni i kreativni proces iza projekta zaslužnog za nominaciju u kategoriji televizijskog lica godine u sklopu tridesete obljetnice Večernjakove ruže.

- Nekakva nit vodilja bila je da idemo posjetiti druge gradove da bi vidjeli što možemo od njih naučiti, možda prepisati od njih. Legitimno je kopirati dobre stvari. Imati super spalionicu, kao u Beču hotel u kojem rade imigranti, imati visoku toleranciju, inkluzivnost i bicikle na ulicama - gošća elaborira odsutnost Zagreba u prvoj sezoni emisije.

- A što sa glazbenom karijerom, znam da si svirala u bendu - Ciganović pita Martinu o njezinoj davnoj ljubavi, pritom se dotaknuvši i sudjelovanja u showu 'Zvijezde pjevaju' koje sugovornica s vremenskim odmakom karakterizira kao uletavanje grlom u jagode. Naravno, glazbene teme u ovo doba godine ne mogu proći bez spominjanja Eurosonga, posebno zato što Hrvatska zauzima vodeće mjesto na kladionicama zahvaljujući izboru Baby Lasagne na Dori.

- Postoji velika vjerojatnost da Eurosong dođe u Hrvatsku, vidiš li se kao voditeljica - kao šlag na kraju razgovora Neven postavlja pitanje, a nakon kratkog premišljanja gošća odgovor na isto ostavlja otvorenim: - Pristajem, samo pod uvjetom da mi Nataša Svekler bude stilistica - intrigantno razgovor zaključuje popularna voditeljica.