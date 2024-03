Boban objasnio zašto je dao trojku za večeru: 'Treba biti realan'

U ovotjednom izdanju "Večere za 5" posebno se istaknuo kandidat Boban Đekić zbog svog kriterija ocjenjivanja. Kuhar je prvoj ovotjednoj kandidatkinji dao samo 3 boda, a za RTL.hr je objasnio koji je njegov kriterij kao i motiv prijave u show.

- Dao sam ocjenu tri jer su ocjene od jedan do deset, a tri su jela: desert, glavno jelo i predjelo. Tako sam dao 30 posto jer je meni samo desert bio dobar, a s druga dva jela nisam bio zadovoljan pa dajem tricu, komentirao je Boban prilikom ocjenjivanja Senkine večere, a onda i objasnio svoj stav.

- Nije u pitanju dati ocjenu sedam ili osam pa da budem kolegijalan i da osobe budu sretne. Treba biti realan i ocijeniti jelo... Slaže li se kulen sa sirom i kiselom paprikom? Ne, a tu smo da ocijenimo hranu, a ako ćemo ocjenjivati cijelu emisiju, to je desetka, kao i Senka kao osoba. Svaki slijed hrane nosi 30 posto, no to ne znači da je moja najveća ocjena devet. Ako me svi slijedovi oduševe, to je desetka. Dekoracija me uopće ne zanima, pojasnio je Boban te izdvojio kako mu je važno da svaki kandidat priprema tradicionalnu hranu.

VEZANI ČLANCI:

- Osim da je hrana ukusna, smatram da bi trebali pripremati tradicionalna jela, a ne da svatko izmišlja nove recepte i kombinira nove stvari koje nisu tradicionalne. Treba predstaviti svoj grad određenim jelom, objasnio je i otkrio što očekuje od svoje večere.

- Od svoje večere očekujem, pa ne srednju ocjenu, ali bliže devetke i osmice. Mogao bih kiksati na desertu jer sumnjam da gosti znaju tradiciju deserta kojega ću raditi, a roštilj koji ću pripremati se uvijek može nadograđivati, ali najbitnije je znati i voljeti taj posao, otkrio je Boban te dodao kako mu se ekipa jako svidjela.

- Pohvaljujem cijelu ekipu jer se svi trudimo... Možda ja imam malo više iskustva u tom poslu. To su divni ljudi, fakultetski obrazovani, no treba biti realan. Ocjena ništa ne znači, ako je netko sretan s desetkom, lako mu dam desetku, ali ako nije realno, nije realno, objasnio je te dodao razlog prijave u show.

- Prijavio sam se čisto iz zabave i radi druženja, a ako osvojim nagradu, dat ću je djeci s posebnim potrebama u školi gdje Senka radi, rekao je Boban.

VIDEO: Baka Zorana Milanovića 15 godina skrivala veliku tajnu o njemu! Majka mu nije imala lak život