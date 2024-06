Danijela zamjerila Tamari kako je komentirala Lovru: Kako si ga bacila pod vlak

U sinoć prikazanoj emisiji "Braka na prvu" parovi su se okupili te su razgovarali sa stručnjacima i ovo je posljednji put da su s njima pričali o svojim osjećajima te vide li budućnost s osobama s kojima su stupili u brak u ovom sociološkom eksperimentu. U jednom trenutku došlo je i do manjih svađa i Tamara je iznijela svoje mišljenje o Lovri i Antonu.

- Htjela bih prokomentirati da se Lovrine riječi uzimaju kao apsolutna istina, a Anton što god da kaže, govori se da nije istina. Nikada se nije dovodilo u pitanje je li možda on taj koji je nešto izvukao iz konteksta. U ovom prilogu, ako sam ja dobro vidjela, nakon što je to izrekao, rekao je kako se šali - istaknula je Tamara želeći obraniti svog prijatelja Antona. Lovre je, prenosi RTL, tvrdio da je rekao kako Nikolina ima staru kožu te kako voli mlađe, a Anton je to demantirao.

U ovu komunikaciju uplela se Tamara, ali i stručnjakinja Iva Stasiow koja je naglasila kako u ovoj priči nije bitno tko je u pravu. - Ono što je meni važno u cijeloj priči je to što nam se nisi prezentirao, nisi sebe otvorio i onda, vidiš što se događa. Ostaješ zamućen u cijeloj prezentaciji i mi smo dosta zbunjeni - poručila je stručnjakinja Antonu. Prigovor je Tamari uputila Danijela i jasno joj dala do znanja kako joj zamjera što je tako komentirala Lovru.

- Kako si ga bacila pod vlak. Moram to reći, morala sam - rekla je. Tamari nije baš bilo jasno na što Danijela misli i bila je zbunjena i ovako se pokušala opravdati: Stvarno mi je žao što si to tako shvatila.

