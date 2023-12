Marko Grubnić pokazao kako slavi Božić: 'Sezona je šljokica'

Stilist Marko Grubnić na svojim društvenim mrežama često dijeli crtice iz života, a posebno to čini za blagdane kada pokazuje kako ih provodi te kako uređuje svoj dom. Ovoga Božića tako je pozirao s mamom Brankom kraj raskošnog drvca u njihovom domu i pratiteljima uputio božićnu čestitku.

- Sezona je šljokica. Želimo vam svima lijep i miran Božić ispunjen ljubavlju, srećom i radošću - napisao je Grubnić u opisu objave. Marko je za fotkanje odabrao kožne hlače, crni sako i crne cipele s bijelom zvijezdom, a mama Branka zasjala je u punom sjaju u dugoj zlatnoj haljini prepunoj šljokica koju je začinila ljubičastim štiklama.

Grubnić je svoj dom ukrasio već početkom prosinca. Na njegovu raskošnom božićnom drvcu dominiraju kuglice zlatne boje i kuglice u obliku češera te je drvce ukrašeno s mnogo lampica. Već je ranije u jednom videu Grubnić otkrio kako će glamurozno biti njegovo blagdansko uređenje stana i u tom videu pokazao je kako su središnji ukras na njegovu stolu u blagovaonici zlatni jeleni.

– Čarolija je zavladala našim domom... Božićna bajka predivnih zlatnih jelena na našem blagdanskom stolu apsolutno ostavlja bez daha... Ovu eleganciju i sofisticiranost, apsolutno svaki detalj pretočen u neodoljivu Božićnu bajku pronašli smo u @home_by_ciss – napisao je tada Marko na Instagramu.

Prije dvije godine modni stilist, koji je zadužen i za styling žirija "Supertalenta", doselio se na novu adresu i tada je dao na prodaju svoj luksuzno uređen četverosoban dom u kojem je do tada živio. Površina njegova prošlog stana iznosila je 89,65 četvornih metara te se prodavala za 309.000 eura.

– S obzirom na to da sam se preselio u drugu nekretninu, ovaj stan je slobodan za prodaju – izjavio je prije dvije godine Grubnić. Njegov bivši dom nalazio se na prvom katu zgrade sagrađene 2010. u Šestinskom dolu u Zagrebu te je imao veliki dnevni boravak s blagovaonicom, kuhinju, dvije kupaonice, dvije spavaće sobe, walk in ormar te radnu sobu. O ljubavi prema uređenju stana te pravilima kojih se drži Marko je govorio ovog travnja u razgovoru za dblog.hr.

– Vrlo rijetko mijenjam stvari u domu. Kad nešto stavim na svoje mjesto, onda je to to. Mijenjam samo cvijeće. Naime, veliki sam ljubitelj vaza i cvijeća, a s obzirom na to da se često ne stignem baviti time, imam ljude koji mi mijenjaju aranžmane i cvijeće – otkrio je tada Marko i dodao kako je za njega dom utočište.

