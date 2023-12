Severina: 'Slala sam Milanu poruku da razgovaramo, uzvratio mi je salvom uvreda'

Pjevačica Severina nedavno je dala jedan intervju u kojem je progovorila o mnogima temama, a među time osvrnula se i na blagdane, kakva joj je bila 2023. godina i što planira za sljedeću godinu. S obzirom na to da su blagdani vrijeme praštanja, Severina je otkrila kakva je ona po tom pitanju.

- Ljudi se dijele na one koji sude, one koji mjere i one koji praštaju. Bitno je ne biti u prve dvije skupine. Praštam svima, pa i ocu mog sina. Nedavno sam mu čak slala poruku da sam na raspolaganju da sjednemo sami i razgovaramo. Na što mi je uzvratio salvom uobičajenih uvreda - rekla je o srpskom poduzetniku Milanu Popoviću s kojima ima sina Aleksandra pa dodala:

- Međutim, praštati je jedno, a drugo odustati od pravde. Očekujem od državnoga odvjetništva da napokon odradi moje tužbe protiv ravnateljice škole i bivše pravne skrbnice mog djeteta koja je radila za očev, umjesto za djetetov interes - ispričala je za Gloriju.

Kada je govorila o ovoj godini osvrnula se i na album 'Sorry (a strana)' koji je objavila u 2023. i na kojem se nalazi pet pjesama - Metak, Sorry, Nebo, 100 Stepeni i Pravda za ljubav. Sad je odgovorila da drugog dijela albuma neće biti.

- Za vrijeme teških razdoblja odlazila bih u studio samo da ne mislim na sudove, na koje bih odlazila jednom do dva puta mjesečno. U studio sam išla samo da stvaram, na radnu terapiju. Neću objaviti drugi dio albuma. Počela sam misliti i raditi na skroz novom, i to s velikim optimizmom - otkrila je.

Inače, ova pjevačica je izrazito marljiva te posvećena stvaranju, a neke dijelove svojih nastupa dijeli i s pratiteljima na društvenim mrežama. Na ovim platformama Severina često dijeli i privatne fotografije te događaje s putovanja, ali i isječke s koncerata koji su joj se posebno urezali u pamćenje. Nedavno je tako podijelila jednu zgodu koja joj se dogodila dok je izvodila svoju izrazito popularnu pjesmu 'Moja štikla'. Naime, Severina je podijelila video u kojem se vidi kako ona pleše i pjeva na pozornici u bijelom kombinezonu, a iza nje se pojavio jedan član njezinog tima te u brzini kleknuo kako bi spasio - naušnicu.

VEZANI ČLANCI

Pjevačica tijekom izvedbe ove pjesme izvodi i izrazito zahtjevan ples, a očito joj je tijekom plesanja ispala naušnica što ona nije ni primijetila. Primijetio je to zato ovaj muškarac koji je utrčao na pozornicu te naušnicu spasio kako pjevačica ne bi stala na nju. Uz video je poručila i:

- Mislila sam da me pas ugrizao, a On je samo spašavao naušnicu od 'Moje štikle' - napisala je šaljivo te pokazala ostatak ove izvedbe u videu.

VIDEO Domenica otkrila kako će provesti blagdan se dečkom i kumom Hanom