Mario Mlinarić: U Dominikanskoj Republici najviše mi nedostaju supruga i djeca

Na Novoj TV prikazuje se nova sezona reality showa "Survivor", a u ulozi voditelja opet se našao svestrani magistar kineziologije i kondicijski trener Mario Mlinarić. Kaže kako je "Survivor" izazov u pravom smislu riječi, kako za natjecatelje tako i za njega kao voditelja, a je li mu ove godine lakše vratiti se na poznati teritorij u Dominikansku Republiku i je li poželio zamijeniti uloge s natjecateljima, otkrio nam je u razgovoru.

Vratili ste se u Dominikansku Republiku u istoj ulozi kao u prošloj sezoni "Survivora", sada ste bolje upoznati s klimom i konceptom showa, je li sada lakše i jeste li manje opterećeni nego prvi put?

Ne bih rekao da je lakše. Štoviše, izazovnije je. U svakom novom projektu cilj mi je biti bolji i dići ljestvicu više, bez obzira na to radi li se o potpuno novom ili o mom već poznatom projektu. Težnja i trud oko perfekcije nikada ne postaju lakši. Lakše mi je utoliko jer sam već upoznat s produkcijskim timom i znam da me očekuje ekipa vrhunskih i iskusnih profesionalaca koji imaju isti cilj – biti uvijek bolji. Klimatski uvjeti u Dominikanskoj Republici su nepredvidivi pa mi poznavanje klime u ovom slučaju ne pomaže. Znam samo da uz paklene vrućine mogu očekivati i ostala klimatska iznenađenja.

U prošloj sezoni kandidati su se suočili sa zahtjevnim izazovima na visokim temperaturama, s ograničenim količinama hrane, a vi ste avanturističkog duha, jeste li ikada poželjeli zamijeniti uloge i naći se u ulozi natjecatelja?

Cijeli život sam u sportu i svaki sportski poligon mi je primamljiv i izazovan. U radu sa sportašima poligoni su nam sastavni dio svakodnevne fizičke pripreme. No moram priznati da poligone u "Survivoru" ne mogu usporediti ni s čime. Tu nema premca, pogotovo kada uzmete u obzir klimatske uvjete, glad i iscrpljenost natjecatelja. Moj sportski i borilački karakter vuče me da osobno svladam sve sportske poligone u "Survivoru", no ipak radije ostajem kod uloge voditelja umjesto natjecatelja.

Kandidati su se susretali s izazovima koji su zahtijevali i popriličnu fizičku kondiciju, što je uz to još ključno da bi se u showu što duže opstalo?

Fizička priprema natjecatelja definitivno je ključna stavka, no mentalni trening i psihička snaga nisu ništa manje važni faktori. Gladni i iscrpljeni, u teškim klimatskim uvjetima, natjecatelji se nalaze u društvenom okruženju. Dakle, vrlo važnu ulogu ima snaga njihova karaktera te njihove komunikacijske, društvene i socijalne vještine. A kao i u svemu ostalome u životu, ključan je, naravno, i faktor sreće.

Za Ivanu Banfić jedna od situacija u izazovu je bila kobna i ozlijedila je nogu, je li bilo još nepredviđenih situacija i kako se produkcija i vi nosite s njima, ima li stresa i nervoze?

Nepredvidive situacije i opasnosti prate nas kroz cijeli ovaj projekt. U sklopu vrlo iskusnog i profesionalnog produkcijskog tima nalaze se i vrhunski liječnici u koje svi imamo povjerenje. Dođe li do neke ozljede, na licu mjesta pružena je pomoć. Zato uvijek ukazujem na važnost fizičke pripreme, jer fizička spremnost igra veliku funkciju i u prevenciji i smanjenju broja ozljeda.

Dok su natjecatelji živjeli u oskudnim uvjetima, vi ste imali ipak komforniji i bolji smještaj, koliko ste uspjeli uživati u Dominikani i što vas je ondje posebno oduševilo od hrane, znamenitosti, ljudi….?

Smješten sam u jednom lijepom golf-resortu i zaista imam svu udobnost i komfor. Dominikanci su iznimno ljubazni i profesionalni. Imam vrlo malo slobodnog vremena, a osim za pripremu nadolazećeg snimanja, koristim ga za svoj trening i odmor. Uvijek se nastojim hraniti zdravo, a ovdje zaista imamo izobilje raznolikog voća i povrća. S obzirom na sparinu i visoke temperature, voda ovdje ima posebno značenje.

Tijekom snimanja showa i nekoliko tjedana ste odvojeni od obitelji, kako oni, a kako vi podnosite tu razdvojenost?

Razdvojenost nam najteže pada, ali pokušavamo ne razmišljati o tome. Dani su ispunjeni poslovnim obavezama, školskim i sportskim aktivnostima, turnirima… Redovito se čujem sa svojom obitelji i to su oni lijepi trenuci na kraju svakog dana.

Uspijevate li vježbati i kad niste u svojoj uobičajenoj rutini i kad sudjelujete u projektima poput ovog?

Trening je moja uobičajena dnevna rutina. Svi moji projekti vezani su uz sport, zdravlje i zdrave navike. Mislim da nikada neću odustati od cilja da zdrav život postane navika svima. Bez obzira na projekt na kojem radim ili mjestu gdje se nalazim, uvijek pripremam nove programe treninga i online izazove za svoje pratitelje na društvenim mrežama

