Marilyn Manson optužen za seksualno zlostavljanje maloljetnice, tvrdi da ju je vodio na turneje

Protiv glazbenika Marilyna Mansona (54) podignuta je još jedna optužnica za seksualno zlostavljanje, a ovaj put radi se o maloljetnici. Rokera pravog imena Brian Hugh Warner, do sada je više žena optužilo za zlostavljanje, uključujući glumicu iz "Igre prijestolja" Esmé Bianco i zvijezdu "Westworlda" Evan Rachel Wood. Nova je tužba stigla pod pseudonimom Jane Doe, a u tužbi piše kako je glazbenik 1995. godine nakon koncerta u Dallasu 16-godišnju Jane Doe i njezine prijateljice pozvao u svoj autobus, gdje ih je navodno pitao za "godine, školske ocjene, kućne adrese i brojeve telefona", piše Rolling Stone.

Nadalje, u tužbi se tvrdi kako je Mason "izvodio razne seksualne radnje nad tužiteljicom, koja je u to vrijeme bila djevica, uključujući prisiljenu penetraciju, ali ne samo to".

- Jedan od članova benda gledao je kako Warner seksualno napada tužiteljicu koja je bila u bolovima, uplašena, uzrujana, ponižena i zbunjena. Nakon što je završio, Warner joj se nasmijao i potom zahtijevao od tužiteljice da 'odje*e iz autobusa' i zaprijetio joj da će, ako ikome kaže, ubiti nju i njezinu obitelj - piše u tužbi. Jane Doe dalje tvrdi da je dobila broj benda i lozinku koju bi koristila da se može ponovno naći s Mansonom, a glazbenik bi ju ponekad nazvao i razgovarao s njom preko Interneta te tražio eksplicitne fotografije nje i njezinih prijateljica.

Kasnije te godine nagovorio ju je da dođe na njegov koncert u New Orleansu. Kad je stigla na koncert, podilazio joj je komplimentirajući njezina umjetnička djela, nakon čega ju je navodno ponovno napao. Tada je još uvijek imala 16 godina, a u Teksasu i Louisiani se zakonski punoljetan postaje tek od 17, ističe se u tužbi.

Nadalje, piše kako je Jane Doe, nakon što se preselila u Los Angeles kada je imala 18 godina, otišla na jedan od Mansonovih koncerata u gradu i tvrdila da je od jednog od članova benda dobila pozivnicu za koncert u Dallasu. Rekla je da je otišla na taj koncert i na još jedan u New Orleansu prije nego što je navodno provela mjesec dana na turneji s Mansonom, tijekom koje ju je on "maltretirao i seksualno zlostavljao". Jane Doe tvrdi da je nastavila biti u kontaktu s Mansonom i da ga je pratila na turneji, a kad je imala 19 godina, tvrdi da je on "ovjekovječio svoju manipulaciju, iskorištavanje i seksualno zlostavljanje tužiteljice".

- Tijekom cijele turneje i dok je bila s njim u državi New York, prisiljavao ju je na seks i na dane kad je imao koncert, ali i one kada je bio slobodan - piše dalje, a tužiteljica tvrdi da je bila prisiljena na seks i s njegovim asistentom i članovima benda. - Warner je kontrolirao tko će ju dirati, s kim će spavati i što može činiti, a sve to dok joj je nabavljao drogu - stoji u tužbi.

Jane Doe tvrdi i da su izdavačke kuće za koje je Manson radio – Interscope Records i Nothing Records, a koje je također uključila u tužbu, "bile itekako svjesne Warnerovom opsjednutosti seksualnim nasiljem i seksualnim zlostavljanjem u djetinjstvu" i da je očekivala da ju zaštite od zvijezde.

- Tvrtke Interscope i Nothing Records ni u jednom trenutku nisu imale razumnu proceduru ili postupak za istragu, nadzor ili praćenje svog osoblja i/ili klijenata, uključujući optuženika Warnera, kako bi spriječili seksualno uznemiravanje, zlostavljanje i napad na obožavatelje, uključujući maloljetnike i žene - stoji u tužbi. Tvrdi da joj je zlostavljanje prouzročilo "ozbiljan emocionalni, fizički i psihički stres, uključujući sram i krivnju, financijski i emocionalni gubitak". Zbog svega, u tužbi traži odštetu i "nalog kojim se optuženicima brane buduće nezakonite poslovne prakse uključujući, ali ne ograničavajući se na, izlaganje maloljetnika i ranjivih osoba seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju".

Manson je oštro opovrgnuo sve ove tvrdnje.

- Brian Warner ne poznaje ovu osobu i ne sjeća se da ju je ikad sreo prije 28 godina. On sigurno nikad nije bio intiman s njom. Ona svoju izmišljenu priču prodaje tabloidima i podcastima već više od dvije godine. Čak i najmanja količina istraživanja otkriva očite nedosljednosti u njezinim pričama koje se stalno mijenjaju, kao i njezino dogovaranje s drugim optužiteljima. Ako netko usporedi opake laži u novoj tužbi sa sadržajem prijašnjih intervjua koje je ova žena dala tisku i na podcastima, nevjerojatne nedosljednosti će pokazati zašto ova tužba neće preživjeti pravni pregled. Brian se neće podvrgnuti ovim optužbama– a ni sudovi neće nasjesti na to - stoji u izjavi koju je dobio časopis New Musical Express od njegovog odvjetnika Howarda Kinga.

Nothing Records ne postoji od 2004. godine, a Interscope Records je odbio komentirati. Ranije ovog mjeseca, glumica Esmé Bianco i Manson postigli su izvansudsku nagodbu u njezinoj tužbi za seksualni napad protiv glazbenika. Iznijela je svoje optužbe u javnosti u veljači 2021., tvrdeći da se zbog pjevačevog navodnog zlostavljanja između 2009. i 2011. godine "osjećala kao zatvorenica".

Mansonova bivša djevojka Evan Rachel Wood godinama već tvrdi da ju je roker zlostavljao te je prvi put o svojim iskustvima progovorila 2021. godine pred sudom kako bi podržala novi zakon o zlostavljanju u obitelji, no tada priča nije uzela maha jer ga nije imenovala, iako su fanovi pretpostavljali da je riječ upravo o njemu. Izdavačka kuća Loma Vista s kojom je surađivao zbog cijele situacije mu je poništila ugovor. Taj put su se, nakon nje, javile još neke manje poznate bivše djevojke glazbenika te su ispričale svoja iskustva s njim, a neka od njih su zaista mučna. Glazbenik je inače poznat po ekscesnom ponašanju, ali i ovisnosti o raznim opijatima, koja se još pogoršala nakon što je ostao bez roditelja. Iz te situacije se izvukao te je sada u sretnoj vezi, no rane koje je svojim ponašanjem ostavio na dušama bivših partnerica još nisu zacijelile.

Marilyn je zbog optužbi za silovanje iz benda izbacio dugogodišnjeg prijatelja i kolegu Twiggyja Ramireza te oštro osudio njegove postupke, a kada su mediji pokušali nešto više doznati nakon što je Wood prvi put izašla u javnost natuknuvši da ju je bivši zlostavljao, Manson nije htio komentirati.

Sveukupno ga je 15 žena optužilo za seksualno zlostavljanje. Zbog svega, glazbenik tvrdi da mu je karijera dotakla dno kao i da i dalje prima prijetnje smrću.

Inače, Marilyn Manson je umjetničko ime pjevača pravog imena Brian Hugh Warner. To isto ime koristi i rock sastav Marilyn Manson, kojem je Manson osnivač i frontmen. Poznat je po ekscentričnom odijevanju i ponašanju, a svojim nastupima često izazove kontroverze oštro se suprotstavljajući crkvenim i političkim krugovima. Divljanje po pozornici te pjesme o seksu, drogi i nasilju njegov su zaštitni znak.

