Najbizarnije teorije fanova o raspadu braka Miley Cyrus: 'Varao ju je s 14 žena'

Novi singl pjevačice i glumice Miley Cyrus (30) - "Flowers", vrti se po svim društvenim mrežama te je glavna tema gotovo svih Instagram i Facebook Reelsa te TikTok videa, a pjesma govori o osnaženosti žene nakon propalog romantičnog odnosa. Pjesmu je objavila na rođendan bivšeg supruga, glumca Liama Hemswortha (33), a brojni na društvenim mrežama govore kako je neke riječi direktno uputila njemu, odnosno da ih je napisala kao odgovor na pjesmu Brune Marsa koju je Liam njoj posvetio.

Radi se o pjesmi "When I Was Your Man" u kojoj tekst ide: "...Da sam ti trebao kupiti cvijeće i držati te za ruku. Trebao sam ti dati sve svoje sate kad sam imao priliku, voditi te na svaku zabavu jer sve što si željela je plesati". U Mileynoj pjesmi tekst ide: "Mogu si sama kupiti cvijeće, napisati svoje ime u pijesku, razgovarati sama sa sobom satima, reći stvari koje ne razumiješ. Mogu se odvesti na ples i mogu se držati za ruku. Da, mogu se voljeti bolje od tebe".

Osim toga, Internet korisnici su primijetili kako su još neke stvari možda povezane s bivšim suprugom. Primjerice, spot za pjesmu navodno je sniman u vili u kojoj je glumac prevario pjevačicu s više od 14 žena dok su bili u braku.

Isto tako, mnogi su povezali njezino crno odijelo koje je nosila u spotu s onim koje je Liam Hemsworth nosio na premijeri 'Avengersa' 2019. godine. Njihovo pojavljivanje izazvalo je pomutnju jer se Miley, kao i obično, glupirala pred fotografima, nakon čega ju je upitao 'može li se bar jednom ponašati pristojno'. Miley mu je na to samo rekla da se makne i nastavila je pozirati sama.

Jedna od TikTok teorija je i da Miley nosi u spotu zlatnu haljinu (inače vintage komad brenda YSL) zbog toga što ju je Hemsworth prevario s glumicom Jennifer Lawrence koja je nosila zlatnu haljinu na premijeri filma 'Igre gladi', a fanovi tvrde da je teorija istinita jer je Lawrence jednom prilikom rekla da su se poljubili tijekom snimanja filmova te megapopularne franšize.

Još su neki stihovi povezani s njihovim odnosom, a navodno je i stih: "Bili smo dobri, bili smo zlatni, san koji se ne može prodati. Bili smo u pravu, dok nismo. Sagradili smo dom, gledali kako gori" posvećen njemu. Točnije, navodno misli na kuću u Malibuu vrijednu više milijuna dolara koju je dijelila s Hemsworthom, a koja je uništena u velikom požaru 2018.

Liam Hemsworth i Miley Cyrus upoznali su se 2009. godine za vrijeme snimanja Disneyjevog filma 'The Last Song', a odmah su se zaljubili. Do 2020. godine bili su zajedno i slovili su za jedan od dugovječnijih slavnih parova.

Iako su čak nekoliko puta prekidali i mirili se, par se zaručio 2012. godine nakon dvije godine veze, a vjenčali su se šest godina kasnije - 23. prosinca 2018. Mjesec dana nakon što su zajedno proslavili desetu godišnjicu veze obznanili su da se rastaju, a brak je trajao samo osam mjeseci. Odnos su okončali 2020. godine.

Pjevačica je 2020. progovorila o pravim razlozima svog razvoda od australskog glumca Liama Hemswortha. Naime, mnogi su bili uvjereni kako je braku presudila nečija nevjera ili droga i alkohol, no Miley sada tvrdi da to nije istina. Pjevačica je u razgovoru s radijskim voditeljem Howardom Sternom kazala kako je do razvoda došlo zato što su se prebrzo odlučili na brak, za što je jedini razlog bila trauma nakon što su u velikom požaru izgubili svoju vilu u Malibuu. Sada tvrdi da je to bila velika pogreška, bez obzira na to što su bili u vezi od 2010.

- Bili smo u vezi od kad sam imala 16 godina. Izgorjela nam je kuća. Godinama smo bili zaručeni. Zapravo se nikada nismo planirali vjenčati, ali onda nam je izgorjela kuća - kazala je Miley i dodala: - Ta trauma se može prepoznati i u mom glasu, koji se od požara potpuno promijenio.

- U to vrijeme ja sam bila u Južnoj Africi i nisam mogla doći doma, niti spasiti svoje životinje koje je Liam zavezao za stup na plaži kako ne bi izgorjele - nastavlja Cyrus i naglašava: - Uvijek ću mu biti zahvalna zbog toga, on je heroj i uvijek ću ga voljeti.

- U požaru sam izgubila sve. Sve što je imalo nekakvu sentimentalnu vrijednost, sve što sam ikada napisala, sve moje pjesme su izgorjele - prisjeća se pjevačica koja tvrdi da je nakon toga tražila sigurnost u potvrđivanju ljubavi brakom.

- Htjela sam zadržati barem nešto od tog života prije požara, a to smo bili Liam i ja i zato sam pristala na brak.

Samo šest mjeseci kasnije paparazzi su je uhvatili na odmoru kako se ljubi s bivšom suprugom reality zvijezde Brodyja Jennera, Kaitlynn Carter. Dva tjedna kasnije najavila je da više ne živi s Hemsworthom, a ubrzo su se i razveli.

- Počeli smo se previše svađati. Više se nismo slagali. A ja ne podnosim dramu i kada dođem doma treba mi netko tko će mi pomoći da se osjećam sigurno i smireno - objasnila je.

