Marijana Batinić proslavila je sa suprugom sedmu godišnjicu braka, ali priznaje: 'Već sutra se sve može okrenuti'

Voditeljica Marijana Batinić i njen suprug, bivši rukometaš Matej Pašalić prije dva dana proslavili su godišnjicu braka. Marijana i samozatajni Matej rijetko se odvajaju jedno od drugog, a voditeljica je otkrila kako su proveli godišnjicu, ali i neke detalje iz ljubavnog života.

Marijana je za RTL.hr otkrila da ona i suprug svake godine idu na večeru, te da se obično potrude oko poklona.

S obzirom na to da im je ovo sedma godišnjica, a mnogi upravo tu smatraju kobnom, Batinić je otkrila što misli o tome.

- Mi kao da smo sve krize prebrodili, ali već sutra se sve može okrenuti pa bračnu vezu treba njegovati, održavati, truditi se - kazala je.

Otkrila je i tajnu skladnog odnosa sa suprugom.

- Gledamo u istom smjeru, imamo slične poglede na život, iste snove sanjamo, ali ono najvažnije, svjesni smo što imamo i što smo izgradili, pa se borimo sve to sačuvati - naglasila je.

Marijana nam je ranije otkrila zašto se na fotografijama čini da su ona i suprug često modno usklađeni. - Istina, često nam se dogodi da smo slično odjeveni, ali nikad, baš nikad nismo se dogovorili. Znamo na izlasku iz kuće shvatiti da smo oboje u crnome ili da smo u džinsu od glave do pete i slično. Što se tiče njegove odjeće i stila odijevanja, nikad ne idem s njim u šoping, kod njega to traje jako kratko i usput, a ne obazire se ni na moje komentare i sugestije. On ima neki svoj đir - rekla je.

