Marijan i djevojka s Tajlanda proveli noć zajedno: Bilo je vatreno, jako sam zadovoljan

Kod farmera Marijana situacija je sinoć na rođendanskoj zabavi još uvijek bila pomalo nelagodna jer je Bahru i Maru iznenadio dolazak nepozvane gošće s Tajlanda. Dok su njih dvije ispred kuće vodile razgovor o tome što će se sada događati na farmi, Marijan je na neki način već donio odluku i u razgovoru s djevojkom koju je ranije upoznao preko Facebooka jasno joj je dao do znanja koje su njegove namjere.

– Želim da se osjećaš ugodno u mom domu, možda će to jednog dana biti tvoj dom. Želim se oženiti tobom – rekao je Marijan. Ona mu je na to odgovorila da je jako sretna s njim i da joj je nedostajao.

– Ja sam se s njom toliko zbližio i stvarno iskreno zaljubio da nemam riječi s kojima bi to mogao opisati. Da je ljubav prava, to ti srce kaže, i ja ovu ženu nikad ne želim izgubiti – rekao je Marijan.

Sutra ujutro Bahra i Mara su komentirale kako su Marijan i nova djevojka spavali u istoj sobi, a Marijan je to jutro s osmijehom na licu priznao: Prva noć bila je vatrena i jako sam zadovoljan!

Zanimljiva situacija odigrala se i kod farmera Zorana u Brštanovu, gdje su ostale dvije kandidatkinje, Suzi i Janja.

Od početka Zoran ne skriva svoju naklonost prema Suzi, ali Janja nije očekivala da će ih pronaći zagrljene u krevetu. To jutro Janja je prošetala po kući tražeći Zorana i Suzi jer još nisu došli na kavu i kad je ušla u Suzinu sobu imala je što vidjeti. Farmer Zoran i Suzi zagrljeni su spavali u Suzinom krevetu iako je prije toga Zoran tvrdio da svaku noć spava na kauču. Farmerica Rasema jučer je odlučila voditi iskren razgovor s Josipom.

– Kad muškarac kaže ženi, možda ili vidjet ćemo, tog muškarca možeš otpisat', eto, neka sve žene znaju – rekla je Rasema Josipu na što joj je on odgovorio kako u show nije došao lutati i zabavljati se. Kasnije je pred kamerama Rasema otkrila koju to Josipovu dobro čuvanu tajnu i ona zna. – Znam da nije došao zbog mene, Josip ima curu, ja to znam, ali mu još to neću reći, tek na kraju – poručila je.