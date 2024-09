Marija iz 'Života na vagi' se rasplakala kada je otvorila mamino pismo: Nikada mi prije to nije rekla

Marija Novak natjecateljica je nove sezone showa "Život na vagi" i na prvom vaganju je imala 163,1 kilograma, a sada uspješno skida kilograme. Marija je je posljednji put na vaganju imala 157,1 kilogram, skinula je četiri kilograma, što je 2,5% tjelesne mase. Ispričala je što joj se dogodilo ovaj tjedan i govoreći o tome se rasplakala i rekla kako joj je bilo jako teško i kako joj mama nikada prije nije napisala dvije riječi koje je pročitala u pismu - volim te.

"Kada sam ulazila ovdje, mama mi je dala pismo. Rekla sam kako ga neću otvarati dok mi ne bude teško. Bilo mi je teško nakon izazova i otvorila sam to pismo i pročitala sam - volim te. To je prvi put da sam čula to od nje", rekla je kroz suze, a voditeljica Marijana Batinić ju je zagrlila, piše RTL. Marija je poručila mami kako je voli. "Možda sam ja to u posljednje vrijeme i osjećala, ali nikada nisam dobila te riječi. Bila sam jako sretna kad sam to pročitala. Teško mi je bilo čitati, ali na kraju je bio osmijeh na mom licu", zaključila je Marija.

Prodavačica Marija Novak dolazi iz Vukovara i kaže kako je cijeli život imala problema s viškom kilograma. „Naučena sam na svoje tijelo takvo kakvo je. Ne volim ga, ali nije da ga se sramim. I to će se uskoro promijeniti jer uz pomoć ovog procesa, sigurna sam da ću zavoljeti svoje tijelo. Želim promijeniti svoju prehranu i naučiti se zdravo hraniti, a tako ću promijeniti i izgled“, kaže simpatična 25-godišnjakinja, ne skrivajući kako su je u školi često vrijeđali zbog debljine, a to su radili i njezini najuži članovi obitelji.

„Moja motivacija za prijavu u 'Život na vagi' su moje bake koje su me na neki način vrijeđale zbog kilograma i govorile mi da neću moći imati djecu zbog toga“, objašnjava Marija koja bi u budućnosti voljela postati majka. Na predstavljanju je rekla da je svjesna svojeg problema i odlučna je u tome da ga riješi. "Oduvijek sam bila bucka, ali najveći problemi krenuli su kada sam 2018. godine išla raditi sezonu na Cres. Tamo sam se naglo udebljala, oko tridesetak kilograma", priznala je Marija.