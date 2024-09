Vesna iz 'Ljubav je na selu' prolazi kroz teško razdoblje: Imala je moždani udar, a sada je opet završila na hitnoj

Vesna Vuković, bivša kandidatkinja showova 'Ljubav je na selu' i 'Večera za 5' završila je u Varaždinu na Hitnoj pomoći. Vesna je otkrila da je završila u bolnici podijelivši fotografije na društvenim mrežama. Pratitelji i prijatelji poželjeli su im brzo ozdravljenje. Ovo nije prvi put da je Vesna hitno hospitalizirana. Naime, nedavno je za RTL otkrila da je u bolnici završila jer je osjetila pritisak na plućima, a imala je i blagi moždani udar. "Nije mi bilo dobro, osjećala sam pritisak u plućima, mislila sam da ću izdahnuti. Bio je to nimalo lijep osjećaj", rekla je tada. Poslije je za taj medij rekla da se osjeća bolje. "Bolje je, ali čekam preglede koji se kod nas čekaju dugo. Neke stvari si platim privatno koje mogu, ali neke poput magnetne rezonance čekam. Zdravlje je najvažnije. Sanirali su me, kako ja kažem, a kad obavim preglede kod kardiologa, vidjet ćemo što će reći. Optimizam me drži", komentirala je.

Vuković je prije nekoliko mjeseci imala moždani udar, a zbog svojeg zdravstvenog stanja nije se pojavila ni na okupljanju kandidata 16. sezone. "Bila sam spriječena zbog svog zdravlja. Zvali su me i rekli da pokušam nekako doći. Htjeli su mi organizirati i prijevoz. Zvali su me i video pozivom", kazala je, te otkrila da joj se uvijek nekako dogodi da se ne osjeća dobro kad je okupljanje.

"Prošle godine u prosincu sam imala temperaturu. Uvijek se nešto dogodi. Nisam mogla na brzinu ozdraviti. Ivan me tada pitao kad ću doći. Svi su mi se radovali. Ipak im nešto značim. To je ta ekipa 'Ljubav je na selu' s kojom sam se našla", zaključila je.

U razgovoru za 24 sata prošle godine je otkrila kako je bivšem suprugu oprostila prevaru. - Prevaru općenito ne volim, a pogotovo ne onu kad sam u braku ili vezi. Naravno da mi je prevara teško pala i stalno se pitam zašto netko pokušava biti s nekim ako ga vara, nebitno bilo muško ili žensko, kazala je i dodala da je s bivšim mužem ostala u dobrim odnosima.

- Bez obzira na to što je bilo prije, ipak je iza nas 25 godina braka, troje djece i troje unuka. Kad imam priliku, odem do njega i kćeri i budem s njima, nisam zlopamtilo. Najveća su mi podrška moja djeca i bivši suprug bez obzira na to kako to nekima zvučalo - prije svega sam čovjek i oprostila bih i najgorem neprijatelju, a ne njemu. Što je bilo, bilo je, život ide dalje i njemu želim ono najvažnije - zdravlje, da uspije u borbi s teškom bolešću s kojom se već dvije godine bori - kazala je Vesna koja i dalje vjeruje u ljubav, ali prevaru ne oprašta.

- Otad pokušavam naći nekog normalnoga, a da li takav postoji - ne znam? Voljela bih da je iskren! Nešto je u zraku, a vidjet ćemo što će biti od toga. Imam i ja svoje uvjete koje tražim, ako ih ta osoba ispuni bit će okej, ako ih ne ispuni - doviđenja. Iskrenost mi je najvažnija - rekla je Vesna.

