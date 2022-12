Maria iz 'Gospodina Savršenog' pojavila se i u njemačkom realityju u kojem je bila na spoju s poznatom zvijezdom

Maria Horvat bila je natjecateljica u showu "Gospodin Savršeni" u kojem je pokušavala osvojiti srce Tonija Sćulca. Nakon što je show završio Maria je dobila jedan televizijski angažman u modnoj emisiji baziranoj na TV prodaji, a ona je bila zadužena kao voditeljica za prezentaciju modnih artikala iz raznih kolekcija.

Sada se okušala i u njemačkom reality formatu "Swipe Match Love" u kojem se družila s poznatom njemačkom reality zvijezdom Calvinom Kleinenom. Kaže kako nije planirala sudjelovati u ovom realityju i kada je dobila poruku od Calvina u kojoj je poziva na spoj, mislila je kako je riječ o šali. Nakon kraćeg dopisivanja Maria je pristala sudjelovati, a za RTL je opisala kako je izgledao spoj sa slavnom reality zvijezdom.

- Bilo je romantično, vozili smo se kočijom. Atmosfera je bila opuštena, a najsmješnija scena je bila kada je Calvin kupio crveno vino kako bi upotpunio romantiku kada smo gledali zalazak sunca. No, naime, nije ponio čaše. - rekla je Maria. Calvina je opisala kao pravog gospodina i rekla je kako unatoč slavi nije umišljen. Hoće li se dogoditi nešto više između njih dvoje Maria sumnja jer je ona u Hrvatskoj, a on u Njemačkoj. - To ne znači da se možda nećemo negdje sresti u budućnosti - dodala je na kraju Maria.

