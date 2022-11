Marco i Mia nakon pobjede: 'Bilo je trnovito i teško, no sve prepreke smo prešli zahvaljujući komunikaciji'

Oni su najmlađi par sezone te najmlađi par u showu uopće, a ovoga su vikenda odnijeli pobjedu u 11. sezoni showa 'Zvijezde pjevaju'. Mladi influencer Marco Cuccurin (21) i njegova mentorica, pjevačica Mia Negovetić (20) u finalnoj emisiji otpjevali su 'Odlazak', Mijinu pjesmu 'Ljubav nema kraj' te sve oduševili ponovnim izvođenjem pjesme 'Beggin'. Nakon proglašenja pobjednika ostali su u šoku, a mi smo ih nazvali kako bi nam otkrili svoje dojmove. Marca i Miju uhvatili smo odlično raspoložene tek nakon što su odjavili apartman u kojem su bili tijekom snimanja showa, a dojmovi im se još nisu slegli.

- Znali smo da se rad i trud isplate, ali za nas je već pobjeda bila to finale. Trebat će sad dva, tri, četiri il čak nekoliko mjeseci da čovjek zapravo shvati što se dogodilo – rekao je influencer te istaknuo da pobjedu nisu očekivali jer su znali koliko jake konkurente imaju, no jako su sretni zbog ovog razvoja događaja.

- Evo, iskreno, ja do zadnjeg trenutka, dok nam nisu izgovorili imena, nisam mogla pretpostaviti što će se dogoditi. Mi smo dali sve od sebe, a onda je sve dalje bilo na ocjenama žirija i glasovima publike kojoj ne možemo reći dovoljno veliko 'hvala'. Zahvalni smo svakome tko je izdvojio trenutak, tko je izdvojio novac da glasa za nas, jer nije mala stvar i jako nam je drago da su se baš za nas odlučili i da smo mi odnijeli pobjedu – dodala je Mia, dok je Marco istaknuo kako su toliko prirasli ljudima srcu da su im prilazile cijele obitelji koje su zajedno pratile njihove nastupe i navijale. Svoj uspjeh proslavili su u baru s cijelom ekipom emisije, a nakon druženja odlučili su pogledati svoj nastup.

- Htjeli smo pogledati što je to što nas je dovelo do pobjede i sad kad smo vidjeli, zadovoljni smo, sretni i stvarno ponosni – istaknuo je Cuccurin, koji u svom putu u showu ne bi htio ništa mijenjati.

- Bilo je trnovito i teško, bilo je trenutaka gdje sam ja jedva pričao. Zapravo smo iz tjedna u tjedan prelazili svaku tu prepreku i dolazili do ovoga što se sad dogodilo – rekao je Marco te kroz nevjericu izgovorio 'pobjede'. Njegova mentorica istaknula je kako kroz njihov put ništa nije bilo lagano, no da su zahvaljujući komunikaciji prešli svaku prepreku, dok se Marco nadovezao da je zato njihova suradnja bila toliko uspješna te kako su postali prijatelji. Najmlađi par u povijesti showa u finalnoj emisiji od žirija je dobio sugestiju da bi trebali snimiti duet, a i sami bi to željeli.

- Meni će biti čast, ali idemo korak po korak. Plan je da možda Mia nešto složi, jer se počela baviti i produkcijom i jako je talentirana za pisanje glazbe, aranžmane i tekstove. Drago mi je kako se zapravo malo profilira i u tom smjeru. Drago mi je i da ona, koja me sada najbolje razumije kao čovjeka, ali kao i vokal će imati priliku i napraviti nešto – kazao je mladi Puljanin, a Mia je tajanstveno rekla da ne želi otkrivati neke ideje. Influencer, kojem je velika želja doći do eurovizijske pozornice, sad će se sigurno nastaviti baviti pjevanjem, a mentorica mu je pomogla da stekne samopouzdanje i vidi svoj napredak. Marco i Mia kroz show su postali prijatelji te kazali kako misle da će njihovo prijateljstvo trajati.

VIDEO Dramatične scene iz centra Zagreba sa snimanja filma Black Canary