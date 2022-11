Severina pokazala kako uživa u pustinji, pažnju ukrao muškarac u njenom društvu: 'Ovaj ti je top'

Pjevačica Severina Vučković otputovala je na odmor u Jordan, odakle svakodnevno objavljuje fotografije na društvenim mrežama i pratiteljima pokazuje kako se provodi.

Seve je objavila niz fotografija iz pustinje a na jednoj od njih pažnju je privukao njezin tamnokosi vozač koji ju je vozio po pustinji. Seve je oko glave omotala bijelu maramu, nosila je bijelu košulju, sunčane naočale i par zlatnih lančića oko vrata.

"Sanjajte svoje snove otvorenih očiju i ostvarite ih...", citirala je Lawrencea od Arabije, no pratitelje je najviše nasmijao komentar Ane Gruice Uglešić, koja je napisala: "A di ga nađe tako zgodnoga usred pustinje?"

Foto: Instagram

Takav vozač nama treba", "A je zgodan ovaj", "Dobar ti je ovaj Arapin", "Koliko je vozač lijep, ne možeš ga se nagledati", "Ovaj ti je top", pisale su pratiteljice.

Podsjetimo, nakon nedavno održanog velikog koprivničkog koncerta, tijekom kojeg je oboren i rekord posjećenosti dvorane, Severina je objavila vijest koja je obradovala sve one koji nisu uspjeli te večeri ući u dvoranu, no još više same Varaždince – nakon točno 10 godina, 10. veljače 2023. vraća se u Arenu Varaždin.

Baš kao i na velikom ovoljetnom koncertu u Opatiji, na pozornici će joj se pridružiti prošireni prateći orkestar, među kojima i gudači i trubači, a posebno osmišljen repertoar goste će provesti kroz retrospektivu najvećih hitova koji su obilježili Severininu karijeru, od samih početaka pa sve do danas. Mnogi od njih sjajan su poziv za provesti predvalentinovsko večer u najljepšem društvu i atmosferi.

