Manekenka objavila fotku na kojoj doji, a otkrila je i spol djeteta iako je obećala da će ga dijete samo birati

Manekenka Emily Ratajkowski rodila je prije samo dva tjedna svog prvog sinčića kojeg je dobila sa suprugom Sebastianom. Manekenka se gotovo svakodnevno oglašava na svom Instagram profilu, a sada je otkrila i da su bebi nadjenuli ime Sylvester Apollo Bear.

"Prekrasan dječak", napisala je u objavi u kojoj na fotografiji Emily doji sina. Mnogima je to bilo čudno jer je prije rođenja djeteta rekla kako ona i suprug neće znati spol djeteta prije njegove 18. godine jer će dati djetetu priliku da sam izabere kako se osjeća.

- Kad moj muž i ja kažemo za trudnoću, nakon čestitki svi pitaju znamo li što želimo. Volimo odgovarati da spol nećemo znati dok naše dijete ne napuni 18 godina i da će nas tada obavijestiti. Svi se tome smiju - kazala je Emily tada.

Ratajkowski je prije par dana objavila na Instagramu fotografiju na kojoj je pokazala ravan trbuh manje od dva tjedna nakon poroda, a pratitelji su je obasuli komplimentima.

Manekenka je tijekom trudnoće često pozirala potpuno gola zbog čega su je neki kritizirali. Emily je od 2018. u braku s glumcem Sebastianom koji je tijekom njezine trudnoće često i sam pričao kako su zajedno trudni.

- Moj muž voli reći "trudni smo". Kažem mu da, iako je slatko, to nije u potpunosti istina. Negodujem što je DNK cijele njegove obitelji u meni, ali što moj DNK nije u njemu. Kažem mu da je to nepravedno i oboje se nasmijemo. To je neka vrsta šale, ali baš poput primjedbe na spol našeg djeteta, iza toga stoji istina. Trudnoća je urođeno usamljena; to je nešto što žena radi sama, u svom tijelu, bez obzira na okolnosti - zaključila je Emily pričajući o svojoj trudnoći u listopadu.

