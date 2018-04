Mama Marica: Kako se obukla? Dobit će koprivom po golim cicama!

Kandidati showa "Ženim sina" preživjeli su prvo upoznavanje, poslali prve djevojke kući, a sada slijedi zabavniji dio – upoznavanje.

Kako bi što bolje upoznali djevojke te vidjeli koja je među njima ona "prava" kandidati će zajedno sa svojim majkama osmisliti najzabavniji način kako bi to uz zabavu i smijeh postigli. Dok će Marko i Adnan svoje djevojke izvesti na piknik te na kavu u grad, Igor i Elvis, čini se, njeguju drugačije principe. Oni su djevojkama odlučili – postaviti izazove. „Izazovi koje ću staviti pred cure bit će puni zabave, smijeha i emocija. Na kraju sam siguran da će barem jedna savladati sve i osvojiti moje srce.“, uvjeren je Elvis.

Izazov je odlučio postaviti djevojkama i Igor osmislivši zajedničko druženje na Sljemenu. „Ako se one ne mogu popeti na Sljeme, kako će se udati, naći muža?“ zabrinuto će tata Drago. Dok ih je obitelj Bjelošević čekala na samom vrhu, djevojke su se uputile sljemenskim stazama, a vrlo brzo, za Renatu su se pojavili prvi problemi. „Baca me, past ću nesvijest. Dva metra dalje i srušit ću se!“ vikala je Renata te zabrinula djevojke. Kako je kazala, ima problema s visinom, pa joj Igorova ideja o planinarenju nije baš najbolje sjela te se odlučila na lakšu varijantu i na Sljeme se dovezla taksijem. „Renata bi taksijem do vrha! Tko će joj doma prati prozore kad je na balkonu? E, neka se vrati doma!“ komentirala je mama Marica, a tatase nadovezao: „Tko će to sve isplaćati? Ja sad ne plaćam za svoju ženu koja je baba, a da plaćam za snahu koja se nije ni udala? Što će biti za 20 godina? Ne daj Bože da mi takva dođe u kuću!“

No, i dolaskom do cilja, za Renatu problemi neće nestati, a "obiteljski ručak" pretvorit će se u pravu jezikovu juhu. Nakon što se Loredana prije objeda zahvalila Bogu na svim darovima, mama Marica prekinula je ručak kako bi očitala bukvicu Renati, koja se po njezinom mišljenju nije dolično obukla. „Djeco draga, ja sam zadnji put kritizirala kada se dolazi ovako, dolazi se jako lijepo obučen i primjerno. Ja sam danas opet nesretna jer je Renata došla obučena da će dobiti koprivom po ovim golim cicama! Tako sam ljuta!“ uznemirena je bila mama Marica.

„Nemojte me napadati, ja vas molim. Nemate mi pravo govoriti kako ću se ja nositi!“ uzvratila joj je Renata, no mama Marica je ostala pri svom stavu: „Dijete drago, imam pravo, ja ženim sina! Ako si spremna da ideš za mog Igora, onda budi spremna na sve!“ poručila joj je. Zbog čega je Renatino odijevanje izbacilo mamu Maricu iz takta te kako je završio prvi veliki okršaj nevjeste i snahe, ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi showa "Ženim sina".