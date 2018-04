Majke preuzele kormilo: Ti bi tako gola hodala pred svekrvom po kući?

U prvoj epizodi showa Nove TV, "Ženim sina" gledatelji su upoznali prva dva kandidata, Marka Sandalića i Igora Bjeloševića, koji su u potragu za onom pravom krenuli sa svojim majkama, Anom i Maricom.

Kandidati su nakon dolaska u luksuznu vilu dobili priliku upoznati sedam zanimljivih djevojaka, a nakon spojeva s njima morali su donijeti odluku kojih će šest djevojaka krenuti s njima u avanturu života, a koju će djevojku eliminirati. Po dolasku u dvorac, djevojke su najprije imale priliku upoznati – majke. Ana i Marica krenule su u obilazak pažljivo odmjerivši svaku kao potencijalnu djevojku svoga sina.

Dok je majka Ana bila nešto suzdržanija, majka Marica nije se libila uputiti nekoliko kritika. „Ti si odmah sve pokazala na prvu? To baš ne bi bilo..“ poručila je mladoj Vinkovčanki čija joj se odjevna kombinacija nije svidjela te je poslije sve obrazložila. „Katastrofa! Ovo nije prezentacija! To nije to! Nije me toliko strah jer vjerujem u Igorovu zdravu pamet!“ Nakon što su majke vidjele koje se djevojke natječu za naklonost njihovih sinova, uslijedili su kratki spojevi tijekom kojih su u nekoliko minuta djevojke pokušale impresionirati kandidata za čije se srce natječu. Spojevi su bili poprilično zanimljivi i dinamični, složili su se kandidati, a najteže im je bilo odabrati koju će djevojku odmah poslati kući. Dok je Markov odabir bio ekspresan te je izbacio Ljiljanu, Igor se poprilično mučio s odlukom koju djevojku eliminirati. Najprije je odlučio suziti izbor na tri djevojke – Loredanu, Renatu i Dittu, i na kraju je odlučio da je Ditta ta koja neće krenuti s njim u avanturu. „Ispala sam jer smatram da kod Igora veliki utjecaj ima mama i to što je ona prokomentirala da imam tek 22 godine i da si još stignem naći ljubav. Još sam mlada, život ide dalje“, kazala je Ditta. Ljiljana je izjavila: „Najvjerojatnije se prestrašio starije gospođe. Mami Ani i Marku bih poručila, kad već biraju, da izaberu onu pravu!“

Zanimljiv moment tijekom brzih spojeva, kako za Marka, tako i za majku, bio je ulazak dviju najboljih prijateljica koje su se za svog muškarca iz snova odlučile – natjecati u paru! „Marko je ostao zatečen kada je vidio dvije cure, a ne jednu, a onda smo mu sve objasnile i mislim da mu se to sviđa“, zaključila je Marija Folnožić, a prijateljica Ivana Vidović dodala je: „Kada kažemo da smo 2 u 1, onda to znači da smo mi cjelina i da ne možemo jedna bez druge.“ Iako ih je na kraju obje poštedio eliminacije, Marko se najprije zapitao koliko je dobar potez prijava u paru. Majka Ana zauzela je drukčiji stav. „Obje djevojke imaju 19 godina. Ja sam to eliminirala što se mene tiče odmah!“

Računovotkinju Martinu Zorić Marko je osvojio na prvi pogled, a čini se i da je ona osvojila njegovu majku. „Potječe iz primorskih krajeva, ona mi se dopala jako. Vrlo je komunikativna. Meni se jako dopala, ali mislim da nije Markov tip, malo je debeljuškasta“, zaključila je mama.

„Od mene moj partner može očekivati dane ispunjene smijehom, veseljem, puno motivacije, aktivnosti, ali i intelektualnih razgovora“, tvrdi natjecateljica Nives Gvojić, a hoće li Marka uspjeti jako zaintrigirati, tek ćemo doznati, no jedno je sigurno – prve iskre počele su frcati već na spoju. „Nives je mačak!“ komentirao je Marko, a mama Ana je dodala: „Čini mi se da je dosta autoritativna. Nives se meni dopala. Mislim da je vrlo dominantna. Ne znam kako bi Marko to prihvatio u životu.“

Za razliku od Nives, koja je kod majke Ane dobila zeleno svjetlo, natjecateljica Maria Kufla, koja priznaje kako joj se Marko svidio jer voli uspješne i perspektivne muškarce, ipak nije zadovoljila majčine kriterije. „Ja smatram da cura od 18 godina nije za tebe, definitivno!“ odrješita je bila mama Ana, a hoće li joj se Maria uspjeti uvući pod kožu i promijeniti mišljenje, ostaje vidjeti.

Posljednja djevojka, Dragana Mijatović iz Pule, ostavila je jako dobar utisak na Marka. „Jedna divna cura. Više sam za neka nježna stvorenja i imam dojam da ona to jest“, zaključio je Marko, a Dragana je primijetila: „Marko ne skida oči s mene, mama se smješka.“

Izuzetno zanimljivo bilo je na spojevima kod obitelji Bjelošević, a u potrazi za onom pravom, Igoru se uz majku Maricu pridružio i otac Drago. Da majka Marica ima samo jedan cilj – oženiti svog sina, dala je do znanja svim djevojkama. Djevojka koja je prva probila led na spojevima bila je Loredana Laća koja za sebe kaže da je obraćena kršćanka koja služi Isusu, no čini se kako se njezina uvjerenja ne podudaraju s onima mame Marice. „Religija joj je na prvom mjestu, a njoj treba i obitelj i brak. Ona može biti zadovoljna i sreću potražiti negdje drugdje i s nekim drugim. Sebi sličnim“, zaključila je Marica, kojoj se također nije svidjelo to što je Loredana starija od Igora te što u svojim godinama još uvijek nema djecu.

Ušavši u prostoriju, natjecateljica Hanny Hudeček odmah je zaintrigirala Igora, a nakon nekoliko minuta zaključili su kako bi se odlično slagali s obzirom na to da oboje vole motore, motorijade te istu vrstu muzike. Dok su se kod Igora pojavili leptirići u trbuhu, majka Marica ostala je zabrinuta: “Godine idu, a dok vi obavljate sve te hobije, što će biti s kućom, kuhanjem, čišćenjem, djecom ako dođu?“

Ni natjecateljica Renata Šapina iz Slavonskog Broda nije na majku ostavila najbolji dojam, a najviše se zaprepastila Renatinim hobijem – trbušnim plesom. „Ona bi se uvalila nekome da bi je netko mogao uzdržavati, a ako muž radi i nema ga doma, kome će plesati? Susjedima?“ priupitao je otac Drago. „S obzirom na to da si nezaposlena, jesi li spremna raditi kućanske poslove, jer od trbušnog plesa se ne živi“, zanimalo je majku koja je zaključila kako njima trbušni ples ne treba plesati.

Za Igorovo srce u natjecanje je krenula i Maria Rosa Dučić, koja se zbog hrvatskih korijena preselila iz Argentine. „Da danas, sutra bude moja snaha, ne bismo se mogle svađati, jer se ne razumijemo“, zaključila je mama, a tata Drago se nadovezao: „Ja mislim da bih se ja najviše smijao i da bih ja najviše uživao u tome.“ Od svih djevojaka čini se kako je Vinkovčanka Josipa Krajinović najviše izbezumila majku Maricu. „Meni je tlak na plafonu!“ bila je majčina prva reakcija, a potom ju je upitala smatra li da se primjereno obukla za prvi susret s budućom svekrvom. „Odijelo ne čini čovjeka!“ odbrusila joj je, a mama Marica već je imala spreman odgovor: „Ne, ali se ne moraju pokazati na prvom susretu guzica, cice i tako. Kako bi tako gola hodala pred svekrom po kući?“ Josipa joj je potom kazala da će se morati s tim pomiriti ako je njezin sin odabere, što je još više ražestilo mamu Maricu. „Mogla je barem čarape obući! To se ne promovira tako! Takva mi u kuću neće ući“, zaključila je.

Posljednja djevojka na brzim spojevima, Omišanka Višnja Marušić, došla je poput šlaga na tortu, a izgleda kako je Igoru pri prvom susretu već zaiskrilo u očima. „Možda bi tu i bilo kakve sreće. Djeluje mi kao zrela djevojka, skladno je došla obučena“, izjavila je mama Marica, tata je dao naslutiti kako mu je ona favorit za buduću suprugu svoga sina, a nakon spoja Višnja je komentirala: „Vidim ono što me ponukalo da želim još.“

Kako će teći druženje djevojaka s majkama i sinovima te hoće li sljedeće odluke koje će kandidati morati donijeti biti lakše ili teže, ne propustite doznati već u sljedećim epizodama showa "Ženim sina".