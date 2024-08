Majica s Perišićem košta 15 eura, s likom Gospe je 20, a s Baby Lasagnom 10 eura!

U Sinju je svake godine na blagdan Velike Gospe posebno svečano. Rijeke hodočasnika slijevaju se u ovaj gradić gdje brojni vjernici dolaze na misna slavlja koja se tamo održavaju cijelog dana ili kako bi se zavjetovali za zdravlje svojih najbližih ili neku drugu nakanu.No, osim duhovne dimenzije brojni posjetitelji Sinja obično žele kući ponijeti i neku sitnicu za uspomenu na dan kada su blagdan slavili upravo tamo. Stoga, osim bogate ponude jela i pića, postoje i brojna mjesta na kojima se mogu kupiti raznovrsni suveniri koji su iz godine u godinu sve maštovitiji i raznovrsniji. Tako su se nekoć nudile krunice, križevi i razne amajlije s likom Gospe, a danas je ponuda puno šira.

Foto: Dalmatinski portal

Ove smo godine zatekli i dućan s majicama. Mještani kažu da su trenutačno najprodavanije one s likom Ivana Perišića, koji je prije svega 48 sati objavio kako odlazi iz Hajduka."Stavila san ga kraj Gospe da ga čuva, šta će... Staju ljudi, slikavaju, a od jučer se kupuju najviše, ka iz nekog inata", kaže prodavačica za Dalmatinski portal. A donedavni ljubimac Torcide, Ivan Perišić, na majici može biti vaš za 15 eura, one s likom Gospe prodaju se za 20 eura, dok je i baby Lasagna na policama, no majica s njegovom fotografijom je jeftinija i stoji 10 eura.



U svakom slučaju, koliko saznajemo, prodaja ide odlično. A sigurno će tijekom dana biti i bolja jer Sinj odavno slovi za jedno od neizostavnih mjesta za hodočasnike.