Pogledajte najsmješnije reakcije na nastup Toma Cruisea (62) na Olimpijskim igrama: On je vampir

Na službenom zatvaranju Olimpijskih igara u Parizu 2024. pojavio se glumac Tom Cruise koji se spustio užetom na stadion tijekom podizanja američke zastave i pjevanja američke himne. Tom, danas 62-godišnjak publiku je bacio u trans i potpuno ukrao pažnju gledatelja, što u Parizu, što onih koji su ovaj događaj gledali na televiziji. To se vidi i po reakcijama na društvenim mrežama, jer mnogi su požurili na X, bivši Twitter kako bi izrazili svoje oduševljenje. Nakon što se Cruise spustio užetom, uzeo je zastavu pa 'krenuo' na motoru u Los Angeles, a tamo je u unaprijed snimljenoj sekvenci, pozirao pokraj znaka Hollywood.

Thank you, Paris! Now off to LA. pic.twitter.com/MxlAb0hZbT — Tom Cruise (@TomCruise) August 11, 2024

"Ne mogu ni zamisliti koliko Cruise plaća životno osiguranje", samo je jedna od šala na X-u.

"Tom Cruise ima 62 godine. Ja imam 25", napisao je korisnik te društvene mreže.

Tom Cruise con 62 años/ Yo con 25 años. pic.twitter.com/wPKBhJnZZq — Indie 505 (@Indie5051) August 11, 2024

"Tom Cruise je vampir i nitko me ne može uvjeriti suprotno" još je jedan od komentara.

Tom Cruise is a vampire no one can convince me otherwise 😭 — Ray💫 (@playboistylish) August 11, 2024

"Tom Cruise je ovo napravio samo zato da može stajati pokraj Simone Biles i izgledati kao div prvi put u svom životu" dodao je još jedan korisnik.

Tom Cruise only agreed to take this job after realising he'd be stood next to Simone Biles and look like a giant for the first time in his career — Frankie Ward (@FrankieWard) August 11, 2024

"Tom Cuise sa 125 godina na zatvaranju Olimpijskih igara" napisao je kosrisnik te dodao video.

Tom Cruise at 125 years old at the closing ceremony in Paris pic.twitter.com/wsPyLPj7vN — TheNewGen 🐝 (@thenewgenatp) August 11, 2024

Reakcije se još uvijek nižu, a ovo su samo neke od njih.

Me waiting on Tom Cruise to appear #ClosingCeremony pic.twitter.com/C7g8sbhfsC — Lewis (@lewispringle) August 11, 2024

Fantastic Tom #Cruise stunts to take the #Olympic flag from Paris to LA. Who produced that sequence? Motorcycle through Paris streets, sky diving over Santa Monica mtns, jumping from the top of Stade de France, Olympic rings hammered to the Hollywood sign. Wow! — Bobby Shriver (@bobbyshriver) August 11, 202

