Lorena je za svoju večeru osvojila 35 bodova, najstroža je opet bila Nada: 'Bilo je probavljivo'

Lorena je kuhala drugi dan ovotjedne 'Večere za 5'. Svoje gošće Mateu, Nadu, Martinu i Andreu ugostila je u svom domu u Bistrici. Za svoju večeru osvojila je 35 bodova - Martina i Matea dale su joj po devet bodova, Andrea deset, a Nada samo sedam. Domaćica je pripremu započela desertom nazvanim 'Mijau cat - please, mijau back'. Nada je točno pogodila da se iza ovog naziva kriju mačje oči, kolač koji Lorenina obitelj jako voli jesti pa ga ona često sprema. Zatim je pripremala paštetu od čvaraka za predjelo koje je nazvala 'Namaži i smaži' te glavno jelo 'Šumska fantazija' - teletinu u umaku od gljiva s krumpirima koji su kuhani, a zatim zapečeni.

„Mislim da je bila uzbuđena“, komentirala je Marina, a Matea dodala: „Lorena mi se činila opuštena, kao da nije ni kuhala, ali vjerujem da se umorila.“ Predjelo je stiglo pred goste i, iako ih nije oduševilo izgledom, svidjelo im se okusom. Posebno su bile impresionirane Martina i Andrea, a Nada je rekla: „Ja mislim da bih ja drugačije napravila, ali njoj je valjda tako u redu.“

„Dobro je, možeš se udati“, našalila se Andrea. Glavno jelo nije se jednako svidjelo svim gošćama. „Jelo meni nije dobro ako mi nije estetski lijepo, a ovo mi nije bilo estetski lijepo“, rekla je Nada, Andrea se slagala da je izgled mogao biti bolji i dodala: „Ali kad sam ga probala bilo je probavljivo“, a Matea je bila zadovoljna: „Lorena je kod mene razbila predrasude o mladima i bez obzira na godine je super skuhala. Bilo je fino, krumpir je za moj ukus bio neslan, ali gljive i meso top pogođeno okusom.“

Ekipa je primijetila da je Nada danas šutljiva i povučena, a Andrea je zaključila da je to zato što je u stresu jer je sutra na njoj red za kuhanje. Desert je stigao posljednji i porcije su bile prevelike. „Meni nije izgledao desert primamljivo i preogromna je bila porcija“, rekla je Andrea, a Nada je bila još kritičnija: „Ja bih to napravila da to bude estetski lijepo, te oči od banane se apsolutno nisu vidjele, znači desert koma.“ Nakon večere domaćica je svojim gošćama podijelila poklone, domaći med i mirisne svijeće, a zatim se ekipi pridružio bend 'Noćne ptice' koji im je zasvirao i zapjevao. Pjesma je oraspoložila čak i šutljivu nadu Nadu.

Preostalo je ocijeniti Loreninu večeru - Matina joj je dala devet bodova jer joj rakija nije odgovarala, Andrei je sve bilo dobro i smatra da treba podržati mlade nade u kuhanju pa je Loreni dala deset bodova, Matea joj je zbog prevelike porcije pretjerano slatkog deserta dala devet bodova, a Nada joj je dala sedam jer joj se nije svidio ni desert ni predjelo.

