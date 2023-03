Lorena iz 'Braka na prvu' potvrdila da je stavljala filere u usne: 'Nije mi to bilo u planu'

Lorenu Farkač imali smo priliku upoznati u RTL-ovom showu 'Brak na prvu'. U ovom sociološkom eksperimentu Lorena je sudjelovala sa Stefanom Modrićem, a odnos koji su izgradili je prijateljski. Na posljednjoj ceremoniji njih dvoje to je potvrdilo, a gledatelji su na Loreni primijetili jednu promjenu. Radi se o njezinom eksperimentiranju izgledom, odnosno usne su joj bile nešto punije pa su gledatelji pretpostavili da je Lorena krenula stopama svojih kolegica u showu. U intervjuu za RTL otkrila je što je istina.

- Radila sam filere, tako je. Naime, nije mi to bilo u planu, ali ukazala mi se prilika te sam odlučila staviti filere svega dva dana prije samog snimanja pa su mi usne bile jako otečene na samom snimanju. Trenutno su mi fileri splasnuli i nemam više ništa u usnama - rekla je te otkrila da je sa Stefanom i dalje u odličnim odnosima, kao i s Manuelom, Zoranom i Darijem.

- U ovom sociološkom eksperimentu naučila sam se strpljenju i razumijevanju. Uvažavanju osjećaja drugih osoba oko mene i kako je to biti u suživotu s nekom osobom. Također, točnije sam uspjela vidjeti što želim, a što ne želim kod neke osobe te koliko su mi pojedine stvari bitne u odnosu - zaključila je.

Podsjetimo, Lorena je nedavno otkrila i kako se nakon showa zaljubila. Mlada TikTokerica u vezi je s jednim Francuzom kojeg je upoznala dok je tamo studirala.

- Imam dečka od studenoga 2022. godine. Moram reći da sam u veoma sretnoj vezi i da se osjećam predivno. Riječ je o jednom dečku iz Francuske kojeg sam upoznala dok sam pet mjeseci studirala ondje. Iskreno, nisam očekivala ljubav, bila sam jako protiv veza, no ovaj mi je dečko uspio ukrasti srce. Planiramo useljenje skupa u bliskoj budućnosti s obzirom na to da on živi u Francuskoj, a ja u Hrvatskoj – rekla je.

Lorena je progovorila i o svom odnosu sa Stefanom. Potvrdila je da joj se Stefan sviđao, no da nije bila zaljubljena u njega.

- U niti jednom trenu nisam bila zaljubljena u Stefana. Ekstrovert sam te se s osobama koje su mi bliske tako i ponašam. S obzirom na to da je on muško, ljudi mogu pogrešno protumačiti stvari. No da mi je bio jako drag i da mi se sviđao - to je istina - rekla je.

Kazala je i kako su ona i Stefan danas u odličnim odnosima.

- Smatram da smo od svih parova ostali u najboljem odnosu. Čujemo se i viđamo dosta često, ali naravno - sve na prijateljskoj bazi punoj poštovanja. Volim se naći s njim i samo pričati o stvarima, veliki smo prijatelji – dodala je.

Inače, Stefan i Lorena u showu su bili najmlađi par, a eksperti su od početka vjerovali kako će se njihov odnos razviti u nešto više. No, to se na kraju nije dogodilo. Iako su kao par stigli do kraja te mjesec dana, nakon završetka showa, proveli u vezi, njihova ljubav nije opstala.

