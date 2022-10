Ljuta Marina Orsag obrušila se na Mojmiru Pastorčić: 'Ona je najbolji dokaz da je žena ženi najgori vuk'

Jedna od naših najpoznatijih stand-up komičarki Marina Orsag na društvenim mrežama javno je izrazila svoje nezadovoljstvo načinom na koji je jedna njezina izjava prikazana u RTL Direktu, a pri tome se obrušila i na urednicu i voditeljicu emisije Mojmiru Pastorčić.

Orsag tvrdi da je njezina izjava koju je dala za RTL izvučena iz konteksta te da se zbog toga susreće s brojnim neugodnostima. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

- Evo primjera izvlačenja ljudi iz konteksta... RTL Direkt tražili me izjavu u vezi Aleksa i moju riječ svakako koja je bila za to da se svakako mora paziti na pozornici što i kako pričaš, oni su namontirali odmah nakon Mojmirinog pitanja "Jel silovanje smiješno?", pa eto, na jednoj od tri najjače televizije ispada da Marina na to odgovori svakako. Svakako?! Svakako je silovanje smiješno?! E moja Mojmira, e moji RTL.hr montažeri svaka vam čast. Jeste li izvukli moje riječi izvan konteksta? SVAKAKO!

I sad kreće canceliranje mene ni krive ni dužne. Svakako. Mojmira je najbolji pokazatelj da je žena ženi najgori vuk. Nadam se da su samo gledatelji/ce dovoljno inteligentni da shvate da je to namjerna montaža - napisala je Marina Orsag, a screenshot Facebook statusa objavila je i na svom Instagramu uz opis: "Mojmira je najbolji dokaz da je žena ženi najgori vuk. Hvala ti Mojmira. Svakako". Orsag je istaknula i da se nada da su gledatelji/ce dovoljno inteligentni da shvate da je to namjerna montaža.

Upit za komentar cijele situacije poslali smo i RTL-u, no do ovog trenutka nismo dobili odgovor te ćemo ga objaviti naknadno.

Inače, Orsag je svoj komentar za RTL dala nastavno na prašinu koju je proteklih dana podigla objava jedne djevojke kojoj je zasmetao što se jedan od najpoznatijih regionalnih stand-up komičara Aleksa Curaća Šarića na svom nastupu šalio sa silovanjem.

Odmah su uslijedile i brojne reakcije na društvenim mrežama koje su podijeljene oko nastupa Alekse Curaća Šarića. Neki su stali u njegovu obranu, a drugi pak žestoko osudili takav humor.

"Nije smiješno, niti najmanje. Umjesto osuđivanja seksualnog nasilja mi kroz humor doprinosimo daljnjoj normalizaciji. U publici je također sjedila barem jedna osoba koja je doživjela seksualno nasilje", napisala je jedna studentica na svom Facebooku i navela nekoliko primjera viceva koje je komičar tijekom nastupa izrekao.

"Kako nijednom muškarcu silovanje nije nešto nakon što tri dana nije svršio. Kako se u ljekarnama nažalost ne može kupiti kloroform bez dozvole i da nisu kao u filmovima dovoljni samo jedan/dva udaha prije pada u nesvijest. Kako nismo dovoljno zahvalne na silovanjima. Ja ću biti prozvana nedoje*anom feministicom koja ne razumije humor i 'kako se danas ništa ne smije reći', ali šale o silovanju nisu crni humor", zaključila je zgrožena djevojka.

