Jakov Sedlar o oslobađajućoj presudi Kevinu Spaceyju: 'Ovo je pobjeda istine i pravde, slično kao i u slučaju Johnnyja Deppa'

Porota suda na Manhattanu odlučila je u četvrtak da glumac Kevin Spacey nije kriv za spolno dodirivanje glumca Anthonyja Rappa prije gotovo četiri desetljeća. Odluku je porota donijela nakon manje od dva sata vijećanja kojim je završeno dvotjedno suđenje.

Povodom presude razgovarali smo s redateljem Jakovom Sedlarom koji je sa Spaceyem surađivao na filmu 'Bilo jednom u Hrvatskoj' u kojem je glumac tumačio ulogu pokojnog predsjednika Franje Tuđmana.

- Sretan sam da je porota u New Yorku jednoglasno proglasila Kevina Spaceya nevinim. Ovo je pobjeda istine i pravde, slično kao i u slučaju Johnny Deppa. Ove presude daju nadu da ničim dokazane laži i histerija ipak ne mogu pobijediti - izjavio je Sedlar i dodao: - Ja sam posebno sretan da je Dominikov i moj prijatelj pobijedio na sudu , da su pred njim mnoge uloge koje će oduševljavati gledatelje širom svijeta, te najavljujem kino distribuciju filma “Bilo jednom u Hrvatskoj” (u kojemu je odigrao svoju posljednju dosadašnju ulogu) za sredinu siječnja sljedeće godine.

Sedlar je kazao kako ga presuda nije iznenadila, ali da je od 2017. bio iskreno zabrinut za ishod.

- Jučerašnja presuda Suda u New Yorku kojom je Kevin Spacey oslobođen svake krivnje u slučaju tužbe Anthony Rappa nije me iznenadila, bez obzira na to što vrlo dobro znam u kakvome svijetu živim i što je sve moguće. Naime, poznavajući Spaceya kao osobu od početka su mi optužbe protiv njega djelovale sumanuto. Od 2017. kada je započela njegova Golgota bio sam iskreno zabrinut za ishod. Ne zbog sumnje da bi on mogao napraviti nešto za što ga se optužilo, to nikako ne, jer znam o kakvom se čovjeku radi, nego zbog histerije koju su pokrenuli mnogi mediji i Pokreti. Od najpriznatijega i najnagradjivanijega glumca u povijesti filma i kazališta (dobitnik je dva Oscara, nagrada: Bafta, Emmy, Lowence Olivier… do činjenice da je 11 godina bio umjetnički direktor najpoznatijeg svjetskog dramskog kazališta - Old Vic u Londonu) preko noći postao je omražena osoba koja je ostala bez bilo kakve mogućnosti baviti se poslom koji je briljantno obavljao od početka svoje karijere. A sve zbog optužbe kolege da ga je seksualno napastovao tridesetak godina ranije. Bez bilo kakvih dokaza, samo na temelju njegovoga svjedočenja o jednoj večeri u Spaceyevom stanu. Iako je sam priznao da nije bilo prisiljen ili neprimjerenih seksualnih radnji, on se nakon tridesetak godina “prisjetio“ kako je to na njega ipak ostavilo traumu zbog koje od Spaceya traži 40 milijuna dolara! - govori nam redatelj.

Naglašava i da mu je bilo nevjerojatno da bi Spacey prema bilo kome mogao biti neugodan ili nasilan.

- Poznavajući Kevina koji je u svim kontaktima s ljudima bio (i ostao) šarmantan te vrlo pristojan i suzdržan, vrhunski intelektualac koji je savjetima pomogao mnogim mladim kolegama, bilo mi je nevjerojatno da bi takav čovjek mogao prema bilo kome biti neugodan ili nasilan.

Sedlar je komentirao kako je Kevin zbog svega ostao bez posla u seriji 'Kuća od karata', ali i bez drugih prilika.

- No, svi mogući Pokreti unaprijed su ga osudili. Ostao je bez posla u jednoj od najboljih tv serija ikada snimljenih (Netflixova “Kuća od karata”), već snimljena uloga u filmu Ridleya Scotta izbačena je i ponovno snimljena s drugim glumcem u toj ulozi… jednostavno- postao je persona non grata u svijetu koji ga je do tada obožavao kao rijetko koga.

Ipak, naš redatelj napominje kako mu je on odlučio dati priliku.

- U tih zadnjih nekoliko njegovih horor godina života i karijere ,samo su mu dvojica kolega dali priliku da pokaže ono što najbolje zna: da glumi. Bili smo to legendarni Franco Nero i ja. Kada smo moj sin Dominik i ja objavili da će u filmu “Bilo jednom u Hrvatskoj” prvoga hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana igrati upravo Spacey, mnogi su nas nagovarali da to ne radimo, jer seksualnom nasilniku ne treba davati nikakvu šansu! Uostalom, sugerirano nam je, nitko neće htjeti prikazati film s takvim čovjekom!

Tvrdi i da se bez obzira na razne nagovore on i njegov sin Dominik nisu pokolebali već su odlučili snimiti film upravo tako kako su ga zamislili.

- Dominik i ja nismo se pokolebali, znali smo da su optužbe lažne i s njim smo najprije proveli nezaboravnih desetak dana u Zagrebu snimajući film, ali i čekajući Novu godinu u jednome zagrebačkom klubu, te družeći se s njim i njegovim agentom i prijateljem Ewanom Lewensteinom. Posao smo završili, Kevin je bio briljantan Tuđman i to je publika na svečanoj projekciji popratila velikim aplauzom, a mi smo dogovorili distribuciju filma za sredinu siječnja 2023.

Rekao je i kako se nakon svega oskarovac ponovno vratio u Hrvatsku.

- Kevin se ponovno vratio u Hrvatsku. Ovaj put na odmor, u lipnju. Tjedan dana proveden u Supetru na Braču, te izletima na Hvar, nezaboravni su , jer smo se Dominik i ja (uz nekoliko bliskih prijatelja) naslušali nevjerojatnih priča koje je podijelio s nama. Naravno, bilo je i razgovora oko lažnih optužbi…

Hrvatski redatelj komentira i kako ne očekuje ispriku od ljudi koji su posprdnim komentarima popratili odluku njega i njegova sina Dominika da upravo on odigra ulogu dr. Franje Tuđmana.

- Nakon svega, postavlja se pitanje: što sada? Tko će Kevin Spaceyu vratiti više od pet godina mogućnosti da potvrdi sve ono što se znalo od prije: da je sjajan glumac i isto takva osoba? Tko će mu vratiti mnoge noćne more kada se pitao: Tko mi je i zašto ovo smjestio? Hoće li mu se mnogi mediji, pokret Me too i još mnogi ispričati za nanesene uvrede i nepravdu? Uopće, do kuda je stigla pravda u današnjem svijetu? Zar samo verbalna optužba bilo koga prema nekome može biti razlog za gubljenje posla i izopćenje iz društva? Ni Hrvatska ne zaostaje za tim i takvim svijetom. Samo rijetki (uz Večernji list) realno su , bez posprdnih komentara ili mržnje popratili moju i Dominikovu odluku da upravo on odigra Tuđmana. Da li očekujem neku vrstu isprike? Iskreno - ne! - zaključuje redatelj.

Podsjetimo, Rapp je optužio Spaceya 2020. godine da ga je napastovao dok je imao 14 godina i tek počinjao karijeru na Broadwayu te tražio odštetu od 40 milijuna dolara. U optužnici Rapp navodi 'da ga je 1986. tada 26-godišnji Spacey nakon zabave u svome domu na agresivni način pokušao položiti na krevet i dodirivao mu intimne dijelove tijela. Porota nije znala da je više od 20 muškaraca optužilo Spaceyja za nedopušteno spolno ponašanje ili da mu prijeti sudski proces u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Afera je otkrivena krajem listopada 2017. kada je počeo pokret #MeToo kojim su prvenstveno holivudske zvijezde progovorile o spolnom nasilju, a zatim su slijedile i druge optužbe za spolne napade protiv Spaceya, što je rezultiralo time da je izgubio angažmane u filmskoj industriji. Zvijezda Netflixove političke TV uspješnice "Kuća od karata" treba u Londonu odgovarati po drugim optužbama za spolno napastovanje. Anthony Rapp, koji danas glumi u seriji "Star Trek : Discovery" kao i Kevin Spacey (63) pratili su cijeli proces u sudnici od 6. listopada i ostaju obojica pri svojoj verziji događaja.

VIDEO Kevin Spacey dolazi na sud