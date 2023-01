Ljudi snimali Britney Spears dok je imala slom i vikala, njen muž pobjegao iz restorana

Pjevačica Britney Spears (41) navodno je u petak navečer doživjela slom u jednom restoranu u Los Angelesu. Britney je na večeri bila sa suprugom Samom Asgharijem koji je zbog njezinog ponašanja napustio restoran.

Pjevačica koja je, kako tvrde fanovi, usred manične epizode koja traje već neko vrijeme, snimljena je u prepunom restoranu. Mnogi su je odmah prepoznali i počeli snimati. Kada je primijetila da je ljudi snimaju, Spears je navodno doživjela slom.

Očevici tvrde da je počela vikati i pričati besmislice, te nitko nije mogao razumjeti što pokušava reći. Asgharija je to uzrujalo pa je otišao iz restorana, a po Britney je došao tjelohranitelj, koji se kasnije vratio platiti račun.

Internet je pun teorija o pjevačičinom mentalnom zdravlju, neki tvrde da je, zbog godina koje je provela pod očevim skrbništvom i zbog lijekova koje je morala uzimati, kada se napokon oslobodila, prestala s terapijom i opet izgubila kontrolu nad sobom.

Otkako se Spears oslobodila 13-godišnjeg skrbništva pod kojim ju je njen otac, Jamie Spears, držao, nastavlja na društvenim mrežama iskreno pratiteljima govoriti o traumama koje joj je to ostavilo, te o mučnim situacijama koje je morala trpjeti sve te godine. Usporedila se s glumicom i pjevačicom Jennifer Lopez rekavši da bi voljela vidjeti nekoga tko će reći Jennifer Lopez da "sjedi osam sati dnevno sedam dana u tjednu... bez auta".

"Voljela bih vidjeti menadžerski tim kako kaže Jennifer Lopez da prođe kroz ono kroz što sam ja prošla. Što mislite što bi ona učinila? Njezina obitelj to nikada ne bi dopustila", dodala je. Istaknula je i da je njoj njezin tim za osiguranje govorio da stoji kući te da joj nisu dali nimalo privatnosti, čak su je gledali dok se presvlačila i tuširala.

"Najgora stvar je što me vlastita obitelj zatvorila na to mjesto četiri mjeseca", napisala je i dodala da su je skinuli s lijekova koje je inače uzimala kako bi je drogirali litijem. "Prve tri turneje koje sam napravila, svaka je pjesma bila remiks, tako da je zvuk bio nov za moje obožavatelje. To je ono po čemu sam bila poznata. Punih 13 godina za vrijeme mog skrbništva željela sam remikseve svojih pjesama kako bi učinila da pjesme budu nove. Tijekom četiri godine za vrijeme kojih sam radila u Vegasu, svakih šest tjedana imala sam slobodno. Tražila sam da me povežu s producentima koji bi stvorili zanimljiv zvuk. Rečeno mi je ‘ne‘", ispričala je i opisala situaciju s jednih dodjela nagrada.

"Otišla sam na je*** Disneyevu dodjelu nagrada gdje su bila četiri nevjerojatna vokala koja su radila upravo ono što sam ja željela raditi tijekom tih 14 godina. Kratke remikseve mojih pet najboljih pjesama na pet minuta", napisala je i rekla kako je tada Justin Timberlake imao najduži nastup na VMAS-u u trajanju od sedam minuta, možda i više. "Moja djeca su to gledala i rekla ‘Mama, zašto su to učinili?‘ Uništili su mi sve, osramotili me i učinili da se osjećam kao nitko i ništa", zaključila je Spears.

