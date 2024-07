Goran Milić sve je oduševio ovom gestom: Za svaku pohvalu, još poraditi na širenju prakse

Goran Milić tradicionalno ljetuje u Slanome pokraj Dubrovnika, odakle se javio i svojim pratiteljima na Facebooku. Objavio je fotografiju na kojoj pije kavu u jednom od kafića i sve je oduševio ovom objavom i gestom koja je u Napulju tradicija, a poznati voditelj i novinar nada se kako bi mogla zaživjeti i kod nas. "U Napulju se proširila praksa da gost u kafiću naruči espresso, a konobaru plati dva! Taj višak daje pravo nekom siromašnom sugrađaninu da i on popije svoju kavu. Kako mislim da je to teško ostvarivo u Slanom i cijeloj RH (navike i etika konobara, poslovna logika vlasnika lokala, nefleksibilnost fiskalne regulative), naručio sam dva macchiata, pa ako je netko pošao u šetnju bez love, a željan je kave i ispraznih razgovora, ne smeta mu pitomi, odgojeni pas, welcome u kafić Bite Bay, kod Radića", napisao je Milić u objavi koja je oduševila njegove pratitelje i prijatelje.

"Predivna gesta. Baš ste gospar pravi, imao sam čast voziti vas par puta na put, sa Šimom Vlajkijem... vrijeme Univerzijade 87 Zagreb, ja sam bio službeni tamnoplavi FIAT Zagi 10, radio stanica, bio sam mlad prilično, ali iskusan šofer.. i vi ste bili mlađi, no ustvari ste ostali isti, pozdrav. Svaka čast. Svaka vam čast gospodine Miliću! Baš ste gospar, svaka Vam čast. Za svaku pohvalu, još poraditi na širenju prakse. Bravo Gorane. Sjajna ideja. Valjalo bi tako i u našim gradovima", poručili su mu pratitelji.

Na HRT-u je nedavno prikazan njegov dokumentarni serijal "What's up Sjever-Jug" u kojem u osam epizoda Milić predstavlja zemlje sjevera i juga Europe. Razlike između skandinavskih i mediteranskih zemalja nisu samo klimatske, ekonomske, vjerske, gastronomske nego postoji cijeli mikrosvijet tradicija i mentaliteta. Serija je podsjetila na sve te stereotipe, ali i otkrila koliko je proces globalizacije, korištenje interneta kao zajedničkog oblika informiranja, seoba stanovništva s juga na sjever, a manje obratno pridonijelo približavanju tih različitih mentaliteta i usvajanju životnih pravila koja se nisu činila mogućim.

– Ideja je bila uspoređivati jedan kompleks sjevernih zemalja s nekim južnima. Uzeli smo od sjevernih Finsku i Norvešku, a na jugu Italiju i Grčku. U mom polustoljetnom iskustvu bavljenja novinarstvom i posebno vanjskom politikom više sam puta bio u tim zemljama i pratio ekonomska kretanja i socijalna rješenja u njima. Općenito je većina ljudi uvjerena da se na sjeveru živi bolje, sigurnije i organiziranije, da su medijske slobode veće, kao i da se više pozornosti poklanja poštivanju ljudskih prava. Mnogi su, osim toga, uvjereni da je u tim zemljama veća ravnopravnost muškaraca i žena, da je inkluzija manjinskih skupina veća. Onda su došle statistike sreće i među najsretnije redovito su uvrštavane baš te sjeverne zemlje, dakle Finska, Danska, Norveška, Švedska i Island. – objasnio nam je Goran Milić u intervjuu i dodao:

– U tužne su svrstane ove južne, mediteranske, balkanske i ostale. Pitao sam se je li tome baš tako jer sreća nije samo ekonomska i socijalna statistika. Zanimalo me što to zbližava te sjeverne zemlje i shvatio da su većinski protestantske, luteranske i zagovaraju jednakost ljudi, skromnost, iako ne gledaju na bogaćenje kao na loše. Ipak, postoje dva pravila. Prvo, ne smiješ se hvaliti svojim postignućima. Imam u serijalu prvakinju Norveške u skijanju koja priznaje da joj je smetalo što se ne smije time hvaliti. Možeš se zbog toga veseliti, ali umjereno. Kroz tu će se epizodu vidjeti kako kad dođemo u neku obitelj reagiraju djeca. Grčka djeca žele biti važna, lupaju, psuju i viču, a norveška i finska djeca priđu i pitaju tko je Modrić. Pokušali smo u serijalu istaknuti cijeli niz takvih razlika.