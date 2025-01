Legendarna Pipi djevojka o cijenama hrane i bojkotu: 'Jako bezobrazno, neljudski i nehumano'

Splitska manekenka Ana Sasso (61) prije više od 40 godina postala je miss Jugoslavije te je ušla u 15 najljepših žena na svijetu. I danas je mnogi pamte po kultnoj reklami za Pipi snimljenoj osamdesetih godina te je nazivaju Pipi djevojkom, a upravo se ona oglasila o visokim cijenama u trgovinama i današnjem bojkotu trgovina.

- Jako je bezobrazno, neljudski, nehumano da se ljude tako pljačka pored ovih skromnih plaća - rekla je Ana za IN Magazin te rekla da i ona podržava bojkot te u njemu sudjeluje.

- Ja bih predložila da idemo na sedam dana, ne jedan dan nego sedam. Svi u kući vjerojatno imamo zaliha dovoljno da bi mogli ne ići sedam dana pa da vidimo' - dodala je Pipi djevojka.

Podsjetimo, bojkot trgovina u Hrvatskoj podržali su mnogi te se u njega uključili pa smo danas mogli vidjeti skoro potpuno prazna parkirališta trgovačkih lanaca i trgovine. Dodajmo da se ranije o ovoj temi oglasila i glazbenica Ivanka Mazurkijević. Ona je je na Facebooku napisala kako već zadnjih pola godine redovito odlazi u kupnju namirnica u susjednu Italiju. Objavila je i što uglavnom kupuje i koliko novaca potroši u jednoj kupnji.

- Dakle, oko pola godine, mogu reći da uporno idem u Trst, to jest blizu, sat i 15 min, idem u IperCoop i izradila sam si karticu za članstvo i skupljanje bodova. Natrpam svega i platim 200 eura otprilike (al baš svega, od deterdženta, jegera, mortadela, sireva ... ma sve) i onda zaboravim nešto i za 40 eura u Lidlu kupim 6 stvari i mrzim sve na parkingu. Ma sve. Naravno, pošto sam ja hedonist Trst je mjesto i za šoping a ja triftam po secondhandu i naletim na skupu Robertu (najjeftinije) za koju nisam ni bila upućena, pa onda vidim i torbicu (to mi je bilo skupo) pa kavica i nezdravo. Pa pliš do poda za extra izlaske do kioska. Ok, isfurat ću ja to.

Uglavnom torte za rođendane ultra povoljno i fino. Što hoću reći? Naravno da u petak neću ući u dućan. Nisam (skoro) “niprije”. U Nipriji.

P.S. Žao mi je ako ne živite blizu granica no ako se ova pljačka nastavi skupite se u auto i natrpajte. Zasad nas ne pregledavaju zbog brokule. Traže imigrante, migrante. Ja sam sad foodmigrant? Ima to? - napisala je Ivanka na Facebooku i objavila fotografije iz Trsta na kojima je pokazala kako izgleda jedna njezina kupnja. Ubrzo su joj se javili brojni pratitelji i prijatelji na ovoj društvenoj mreži i otkrili kako i oni često odlaze u povoljniji šoping u susjedstvo te su prigrlili njezin izraz foodmigrant.

GALERIJA Ove djevojke borit će se za naklonost 'Gospodina Savršenog'