Lana Jurčević iskreno o svom dugogodišnjem partneru: 'Nijedan odnos nije idiličan'

Glazbenica Lana Jurčević na društvenim je mrežama objavila video u kojem hvali svog partnera Filipa Kratofila.

- I nakon sedam godina me i dalje časti komplimentima. Čovjek koji me voli i kad sam raščupana, mrzovoljna, nikakva, u istim, podrapanim dronjcima danima… Nijedan odnos nije idiličan i nije ravna crta, ali ono što je oduvijek do sada bilo ‘ravna crta’ i nepromjenjivo, to je da me voli kako svatko zaslužuje biti voljen, i kad ide i kad ne ide. Volim vas i volim te. Hvala ti Mićo, napisala je Lana.

‘On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo naše slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna nego onu kakva je u četiri zida’, objasnila je u ranijem intervjuu za Story iz 2020. Filip, je Lani i poslovni partner, on vodi financije za njen kozmetički brend La Piel.

Lana nam je lani u intervjuu kazala kako je Filip poseban po svemu.

- On je netko tko mi je u svemu velika podrška i netko tko se tuđim uspjesima nesebično veseli. To se ne viđa često. Za mene je on sve samo ne tipičan, rekla je za Večernji list.

Lana je malenu Mayle rodila krajem 2023. a njezino je ime javnosti otkrila tek nedavno. - Koje je to bilo ludo putovanje, prvo tih par mjeseci kad nitko doslovno nije znao i kad sam nastupala, putovala, izdala pjesmu u to vrijeme... to je moj ‘put oko svijeta’ u 8 mjeseci. I još uvijek traje i trajat će cijeli moj život. Znam da vas zanima kako se zove, mislim da sam uskoro spremna da vam kažem... tko je za? - napisala je Lana prije mjesec i pol dana i ubrzo nakon toga je podijelila ime svoje kćeri i to kroz snimku tetoviranja s partnerom.

Naime, Lana i Filip na istom su mjestu napravili tetovažu s imenom kćeri i tako otkrili kako se djevojčica zove.

- Mama i tata sad imaju matching tattoos - ime naše male princeziceeee! Ime u obliku otkucaja srca... Kad se udruže dva svijeta, onaj gornji i donji, sve je moguće. Gledam u ovo i pucaju me i emocije i hormoni i sve i nema riječi da opišem sreću koju osjećam! I to svakim danom sve više kad je gledam kako raste, kako karakter ‘izlazi’ iz nje već sad i kako se povezujemo - napisala je uz snimku tetoviranja.

