Lady Gaga pretjerala je u naglašavanju svoje vizualne pojavnosti pa je njezin glas ostao u drugom planu

Njezino pravo ime je Stefani Joanne Angelina Germanotta. Prilično komplicirano za pamćenje. Ali njezino umjetničko ime je jednostavno, čudno, intrigantno i lako se zapamti Lady Gaga. Otkad se pojavila na glazbenoj sceni, Lady Gaga je na sebe privlačila pozornost medija svojom scenskom pojavom. Želeći dati poruku “tu sam, pogledaj me, čuj me”, pretjerala je u naglašavanju svoje vizualne pojavnosti pa je njezin glas ostao u drugom planu.

Rođena je u sunčanom znaku Ovna, pa je potreba za isticanjem svojih ambicija popraćena velikom energijom. Podznak koji pokazuje kakav dojam želi ostaviti na druge je znak – Blizanci. Raznovrsnost dojmljiva stila odijevanja kojim poput ptice raznobojnog perja zavodi publiku kroz vizualne promjene iz priče u priču, iz pjesme u pjesmu, iz nastupa u nastup. Mjesec joj je u znaku Škorpiona koji se je udružio s vladarom Plutonom – ah to je pravi emocionalni vulkan. Neočekivano taj vulkan erumpira takvom silinom da Lady Gaga može kreirati svjetski hit u pola sata ili odglumiti strast koja izaziva ljubomoru.

Merkurov položaj joj daje snažan glas, daje joj potrebu da prenese poruku, ali u trenucima krize i boli njezino mentalno zdravlje je ugroženo. Doživljavamo je kao glazbenicu snažnoga emotivnog glasa i izražene ekscentričnosti u izgledu i scenskom nastupu. Ona želi biti drukčija, želi na svaki način reći svoju poruku cijelom svijetu, pokazati svoju posebnost i originalnost. Pred njom su novi glazbeni i filmski izazovi. Povezani su, isprepleteni. Ova prema vani snažna a iznutra ranjiva (i ranjena) žena teži ka novim nagradama kao potvrdama svojih talenata. Oscar koji je dobila za film Zvijezda je rođena, dao joj je sasvim novi smjer u životu, novi smisao, novi polet i novu kreativnu energiju.Po svojoj umjetničkoj karijeri pripada onim rijetkim holivudskim zvijezdama koje su jednako vrhunske bile kao glazbenice i kao glumice – istovremeno. Najbolja glazbenica među glumicama i najbolja glumica među glazbenicama.

Za Lady Gagu je 2021. radno i kreativno je bila vrlo intenzivna godina, također je bila ljubavno zanimljiva. Novi film Gucci House koji je snimila kao da je za nju stvoren: portretira suprugu ubijenog modnog kralja Guccija, osobu iz svijeta vrhunske mode koja je bila sposobna stvarati vrhunski posao, ali i naručiti suprugovo ubojstvo nakon što ju je on ostavio i otišao živjeti s drugom. Nedvojbeno je lik koji glumi karakterno jedinstven, ekscentričan, a to daje mogućnosti iznimne glumačke interpretacije za Lady Gagu koja zrači svojom snažnom energijom. I film je utjecao na njezinu promjenu u modnim odabirima. Sve je to marketinški osmišljeno jer ona živi ulogu i savršeno se uklapa u najave filma, premijere i svojom pojavom privlači pozornost publike i medija. Sada se vidi njezin profesionalizam, njezina potpuna predanost poslu koji radi. Ujedno ona svojim primjerom otvara novo poglavlje za Hollywood i showbusiness.

Za nju je 2022. godina iz snova. Prava ekspanzija nizom najprestižnijih filmskih i glazbenih nagrada. Postala je vrlo tražena pa joj slijedi svjetska turneja na crvenim tepisima filmskih premijera, ali i pozornica na kojima će glazbeno nastupiti. Unosni ugovori s velikim novčanim iznosima povećat će njezino materijalno bogatstvo.

Ona je baš umjetnička duša – emotivna, idealizira svijet, suosjećajna, ranjiva i sve te emocije pokazuje kroz glazbu i glumu.

U svojoj životnoj borbi Lady Gaga zaslužuje da bude sretna. Uspjeh čini dio te sreće, ali najvažnije je da ostane zdrava. O izloženost uzbuđenjima, ma kako lijepim se činila, dovodi do iscrpljenosti koja izaziva probleme sa zdravljem.

