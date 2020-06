Kućni ljubimci dobili imena po Ellinim kćerima, ona brzo reagirala

Blogerica Ella Dvornik objavila je da je pronašla oglas u kojem netko nudi dva mačića koji se zovu kao njezine kćerkice - Balie i Lumi.

I dok je ovo zgrozilo dio njezinih pratitelja, neki smatraju da je simpatično.

Ella je ipak samo kratko u komentaru napisala da imena nije zakonski zaštitila, te da he samo bilo pitanje vremena kad će to netko napraviti.

Podsjetimo, nakon kćeri Balie, par je u veljači ove godine dobio još jednu djevojčicu – Lumi Wren. No, kako se htjela par dana odmoriti, javnost je o novoj bebi obavijestila tek pet dana nakon poroda. "Ovo mi je bio posljednji put. Nakon Balie imala sam neopisivu želju opet biti trudna i mislim da sam sada to zadovoljila. Charles je blažen među ženama, a mi smo si stvorili super ekipu za ostatak života. Sad nam samo ostaje da uživamo u ovim danima dok su mali i slatki i da od njih napravimo dobre ljude. Sve što sam htjela ostvariti do 30. godine ostvarila sam, ostala mi je još samo jedna stvar na listi, a to je da napokon kupimo tu kuću i uselimo se. I onda, osim super mame, spremna sam biti i super šefica i razoriti 30-e s novim ciljevima!", priznala je u veljači.

Malena Lumi u njihove je živote došla pet tjedana prije predviđenog termina i potpuno okupirala njihove živote. Proces prilagodbe ukućana nakon što je stigla malena Lumi uspješno je prošao, a Balie je presretna što ima mlađu sestricu s kojom se može igrati. Zbog svega što se trenutačno događa u svijetu nakon izbijanja pandemije koronavirusa, a s obzirom na to da Charles zbog astme pripada rizičnoj kategoriji, sve četvero zatvorilo se u samoizolaciju u Zagrebu. Kako obitelj provodi vrijeme u ovoj izolaciji, Ella s pratiteljima detaljno dijeli na društvenim mrežama.