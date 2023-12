Ugrina za Večernji: 'Mobitel mi ne prestaje zvoniti, nadam se da će mi Hrvati pomoći da otplatim kredit'

- Mobitel mi danas ne prestaje zvoniti… Moja situacija s otplatom tuđeg kredita traje zaista jako dugo. Dio kredita sam već otplatio, a drugi još nisam. Ostalo je 12 tisuća eura, kao što je u apelu za pomoć navela moja prijateljica Anđelka Mustapić. Već dugi niz godina se samostalno s tim nosim, a kroz te godine mi je veliki broj ljudi rekao isto – da su i oni bili jamac za kredit i da ga sada otplaćuju drugoj osobi. To je očito hrvatska realnost i to je najtužnije od svega – u telefonskom razgovoru za Večernji list govori hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Kristijan Ugrina koji se već godinama otplaćuje tuđi kredit.

- Ne bih želio komentirati za što je bio namijenjen taj kredit koji otplaćujem – odgovorio je Ugrina ne odajući o kakvom kreditu je riječ.

- Poznavajući kakvi su Hrvati kao narod i njihovu dobrotu, nadam se i siguran sam da će mi pomoći – iskreno nam je priznao glumac nadajući se kako će mu na javno objavljenu uplatnicu za donacije, kako bi otplatio tuđi kredit, sjesti iznos potreban da otplati kredit i time mu olakšati ovu tešku situaciju.

- Jeste li izvukli kakvu pouku iz ove vaše situacije u kojoj ste se našli – upitali smo glumca Ugrinu, a on nam je odgovorio: - Nisam, ja ću i dalje uvijek htjeti pomoći ljudima, takav sam. Razne situacije i svakakve stvari sam doživio u životu, a ja i dalje nisam prestao vjerovati ljudima – kazao nam je glumac te dodao kako i dalje voli ljude. - Kako da ja ljudima kažem da budu oprezniji u ovakvim situacijama kada ću ja i dalje ljudima pomagati. Svatko mora raditi stvari po svom osobnom nahođenju – odgovorio je Kristijan.

- Upućena su i moja djeca u ovu situaciju koja me snašla, no mi imamo sve, živimo pristojno. Imamo wc papir, Internet i topli ručak, struju i vodu – skromno nam je zaključio.

Podsjetimo, zagrebački glumac Kristijan Ugrina već godinama se nalazi u teškoj financijskoj situaciji, jer otplaćuje tuđi kredit. Naime, Ugrina je pristao biti jamac za kredit kolegici, a nakon što ona nije mogla plaćati rate ta se obaveza prebacila na njega. Ona je u međuvremenu i preminula, a Ugrina je zatim 'naslijedio' kredit i zapao u tešku financijsku situaciju. Glumac je u nekoliko navrata govorio o svojoj teškoj situaciji te je jedno vrijeme radio i kao dostavljač hrane kako bi si olakšao, a njegova prijateljica Anđelka Mustapić na društvenim mrežama objavila apel za pomoć glumcu.

- Postoje ljudi koji – i pored svega – ostaju dobri. Takav je naš popularni glumac Kristijan Ugrina. O ‘njegovom slučaju’ javnost je već više puta bila informirana. Samo informirana, jer glumac Ugrina nije dopustio da ga novinari zagrebu ispod kože. Rekao je samo da je svojoj kolegici i supruzi svog omiljenog profesora sa zagrebačke Akademije dramskih umjetnosti dva puta bio jamac 2011. i da je zbog toga dospio u ‘dužničko ropstvo’. Glumica kredit nije vraćala pa je banka redovito, mjesečno, s njegovog bankovnog računa skidala rate, zbog čega je, uz svoj glumački posao, morao raditi štošta: od građevine do raznošenja hrane po gradu. Prije četiri godine glumica je umrla, a Ugrina nije više mogao nositi križ (dug) koji mu je ostavila. Sredinom mjeseca banka ga je ovršila zbog otprilike, 12.000 eura preostalog duga pokojne kolegice. Toliko je do 2020. otplatio od njezinog sveukupnog duga za koji je jamčio. Pokojna glumica, Ugrinova kolegica, bila mi je jedna od najdražih prijateljica, a njezin suprug najutjecajniji i najmiliji sugovornik. Glumicu sam upoznala 1983., na bolničkoj postelji kao ‘otpisanu pacijenticu’. Bila je teško, smrtno bolesna, a poslije je, možda posljedično, teško oboljela od poroka, ovisnosti, koja ju je naposljetku, doslovno, koštala života, a vjerujem i njezinog supruga, koji je umro šest godina prije nje - napisala je pa dodala:

- Jako mi je žao što je moja prijateljica – koju sam obožavala zbog njezine svestranosti, vrhunske kreativne interpretacije, koja je bila veliko ime hrvatskoga glumišta – tako strašno egzistencijalno ugrozila glumca Kristjana Ugrinu, pa i njegovu obitelj, djecu… Nevjerojatno, Kristijan Ugrina nije čak ni ogorčen zbog situacije u koju je dospio, iako sam nema izlaza iz nje. Stoga objavljujem opću uplatnicu, vjerujući da ćemo mu, kao Facebook zajednica, ispružiti ruku spasa i riješiti ga ovrhe, tereta koji više ne može nositi. I koji je toliko karakteran da ne želi objaviti ime glumice kojoj je bio jamac, na čemu sam mu neizrecivom zahvalna - rekla je te dodala fotografiju uplatnice.

