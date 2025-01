Koncert za pamćenje: Više od 50 glazbenika izvoditi će hitove Queena, Pink Floyda, Stonesa…

Jedan od najboljih simfonijskih rock projekata je ponovno u Lisinskom! Rock The Opera glazbeni je spektakl koji već deset godina spaja nevjerojatnu snagu rock glazbe s bogatstvom orkestralnog zvuka, a sve pod dirigentskom palicom Friedemanna Riehlea, jednog od najpoznatijih dirigenta u svijetu simfonijskog rocka koji je surađivao i s legendarnim pjevačem Deep Purplea Ianom Gillanom. Rock the Opera izvodi se svakog kolovoza u Bečkoj državnoj operi, tijekom sezone u Berlinskoj filharmoniji i u mnogim drugim europskim koncertnim dvoranama.

Nakon rasprodanih koncerata u Lisinskom 2021. i 2022. godine Rock The Opera ponovo dolazi u Zagreb, ali ovaj put s novom set listom satkanom od ponajvećih rock hitova, žestokih rifova i najljepših balada!

Uz Zagrebačku filharmoniju, jednu od najboljih glazbenih institucija u Hrvatskoj, koja je poznata po svojoj svestranosti u izvođenju različitih glazbenih žanrova, ovaj koncert obećava nezaboravno iskustvo. Filharmonija je surađivala s mnogim velikim zvijezdama od kojih se posebno ističe koncertna suradnja s frontmanom Iron Maidena, Bruceom Dickinsonom, a sada se priprema donijeti najpoznatije hitove bendova koji su obilježili povijest rocka i heavy metala kao što su: Queen, Pink Floyd, AC/DC, Deep Purple, Whitesnake, Metallica, Scorpions, Van Halen i Europe u simfonijskim aranžmanima koji će vas ostaviti bez daha.

Ne propustite jedinstvenu priliku za uživanje u nezaboravnom spoju rocka i simfonije – 26. veljače 2025. u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog s početkom u 20 sati. Ulaznice nabavite na vrijeme putem sustava Entrio.hr, Ulaznice.hr ili na blagajnama Zagrebačke filhramonije!

Dva izuzetna ženska vokala i rock tenor savršeno povezuju dva glazbena svijeta: Giusy Ferrigno, talentirana je mlada talijanska pjevačica nevjerojatnog raspona glasa; Sabina Olijve, svestrana je pjevačica češko-danskih korijena koja je surađivala s rock legendama poput: Joe Lynn Turner, Ronnie Romero i Jeff Scott Soto. Giacomo Voli, je rock tenor iz Mantove, poznat po nastupu u talijanskoj verziji The Voicea i kao pjevač legendarne talijanske symphonic power metal grupe Rhapsody of Fire.

Foto: ROCK THE OPERA

Tu je i vrhunski bend kojeg čine elitni češki instrumentalisti: František Hönig, bubnjar koji je nastupao s legendarnim Frankom Zappom, te Jiří Rambousek, gitarist koji oduševljava svojim tehničkim umijećem, strastvenom virtuoznošću i emotivnom ekspresijom. Autentičnom izvedbom najpoznatijih ritmova i rifova, pogonjeni snagom velikog simfonijskog orkestra i briljantnim vokalima, donose jedinstveni audio-vizualni užitak u legendarnim pjesmama: "Comfortably Numb", „Wish You Were Here“, "One Vision" , "The Final Countdown", "Wind of Change", „Thunderstruck“, „Nothing Else Matters“, „Jump“, „Here I Go Again“, „Highwaystar“ te mnogim drugim hitovima koji su ispisali povijest rock i heavy metal glazbe.

Foto: ROCK THE OPERA

Koncertni spektakl Rock The Opera donosi vam Večernjakova Ružiona, koncertna i medijska platforma koja za cilj ima predstaviti kvalitetnu glazbu i muzičare koji su za sva vremena obilježili glazbenu scenu ili tek ispisuju stranice nove glazbene povijesti. Zaruži s nama uz svjetske i domaće glazbene hitove, koncerte poznatih zvijezda i onih koji će to tek postati!