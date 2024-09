Klavijaturist grupe The Cure već godinu dana boluje od rijetkog i agresivnog raka

Roger O'Donnell, dugogodišnji klavijaturist britanskog rock benda The Cure, jučer je javnosti otkrio da posljednjih godinu dana vodi bitku s rakom krvi. Riječ je o vrlo rijetkom i agresivnom obliku limfoma koji je 68-godišnjem glazbeniku dijagnosticiran još prošle godine, te je u međuvremenu podvrgnut liječenju, prenosi Daily Mail.

O'Donnell je priopćenje za javnost objavio na svojim društvenim mrežama, a povod je bio početak rujna, inače mjeseca svjesnosti o raku krvi. Njegov tekst prenosimo u cjelosti: - U rujnu prošle godine dijagnosticiran mi je vrlo rijedak i agresivan oblik limfoma. Nekoliko mjeseci sam ignorirao simptome, ali sam konačno otišao liječniku i rezultat biopsije bio je poražavajući. Završio sam 11 mjeseci liječenja kod najboljih stručnjaka na svijetu, tražio sam druga mišljenja kod timova liječnika koji su razvili lijekove koje sam primao. Koristila mi je najnovija imunoterapija i lijekovi koji su prvi put korišteni prije 100 godina. Posljednja faza liječenja bila je radioterapija koja je ujedno bila i jedna od prvih razvijenih terapija protiv raka. - započeo je svoje obraćanje na Instagramu pa otkrio u kakvom se stanju trenutno nalazi:

- Dobro sam i prognoza je nevjerojatna. Ludi ubojica sa sjekirom pokucao je na vrata, ali mu nismo odgovorili - kaže Roger i šalje snažnu poruku svojim fanovima: - Rak se može pobijediti, ali ako vam se dovoljno rano dijagnosticira, imate mnogo veće šanse, tako da sve što mogu reći je da idete na pregled ako imate i najmanje simptome. Posljednje, ako poznajete nekoga tko je bolestan ili pati, razgovarajte s njim, svaka riječ podrške pomaže, znam iz vlastitog iskustva. Također bih želio zahvaliti svojim doktorima, kolegama iz benda, sestrama i tehničarima, prijateljima, obitelji i supruzi Mimi, ponekad je teže biti na drugoj strani bolesti - zaključio je.

Podsjetimo, u jesen 2022. britanski The Cure su pred 15 tisuća posjetilaca u Areni Zagreb održali impresivan koncert kakav se mogao i očekivati od provjerenog sastava poput njih. Iako su 2019. nastupili na festivalu INmusic, na prvom samostalnom nastupu u Zagrebu vidjelo se zašto je ovakav koncert temeljitiji nego festivalski nastup. I dakako dulji, pa su na prvom bisu odsvirali četiri, a na drugom još čak sedam pjesama, nakon čega su i bend i publika otišli doma sretni. Ali nakon ozbiljnog i beskompromisnog nastupa.

The Cure su u temeljitih dva sata i četrdeset minuta ukupno odsvirali 27 pjesama, među kojima i četiri neobjavljene sa skorašnjeg novog albuma "Songs Of A Lost World". Osim "Alone" čuli smo još "And Nothing Is Forever" i "Endsong" na kraju službenog dijela koncerta, te novi singl "I Can Never Say Goodbye" na počeku prvog bisa. Glavni program donio je polako gradiranje atmosfere, s motoričkim "Push" i "Forest" kao prvim vrhuncem nastupa, a zatim potmulim i prijetećim "Prayers For Rain"" i "One Hundred Years" (koje ne sviraju često), na kraju prvog bisa.

Tek tada stigli su sigurni, provjereni hitovi poput "Lullaby", "Friday I'm in Love" i "Close To Me", "In Between Days", "Just Like Heaven" ,te "Boys Don't Cry" s kojom je završen koncert, a Arena Zagreb pretvorila se u zbor koji je kao i povremeno u prvom dijelu koncerta pjevao sa Smithom, palio mobitele i pljeskao u ritmu.