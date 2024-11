Klara Perko o poklonima svojih ljubavnih partnera: 'Nakit od 8 tisuća eura mi je dosta lijep'

Događanja u showu 'Ljubav je na selu' zahuktavaju se, a već je postalo vrlo jasno prema kojim damama farmeri imaju osjećaje. Na Ivičinoj farmi vrlo je jasno da se on posebno trudi oko Ilone kojoj to zna biti neugodno. Tako joj je pripremio posebno iznenađenje gdje je cvijećem ispisao njezino ime i dodao srce. No, kandidatkinja to nije najbolje prihvatila. "Zašto mi to radiš? Ne znam reagirati na šokove, hvala“ upitala je Ilona kojoj je ovolika doza romantike bila previše, no farmer se nije dao pokolebati.

Ovo iznenađenje vidjele su i druge dame koje su imale hladnu reakciju. "Slatko, ali malo previše“, smatrala je i Klara, a Ivana je kazala kako Iloni treba muškarac koji nije ovako „mlak“. Klara je pak kasnije otkrila kakve je ona poklone dobivala od svojih ljubavnih partnera. "Mislim nakit od 8 tisuća eura mi je dosta lijep", istaknula je, a potom pokazala da je jednu narukvicu dobila za Božić, a jednu kao prvi poklon. "Pisalo je 'vjera, ljubav, nada', ali sada ću je skinuti jer nismo više zajedno", istaknula je Klara, a potom je naglasila i da je dobila ogrlicu s privjeskom dijamanta. "Ovu sam dobila jer sam mu bila dosad najbolja. Dijamant za prvi Božić", zaključila je

Dodajmo da je farmer nakon iznenađenje djevojke poveo na posao - točnije na čišćenje golubinjaka, a sve je iznenadila Klarina modna kombinacija – kućni ogrtač. "Meni to smrdi, nisam nikad radila i nisam ljubitelj toga“, priznala je Klara, a njezino ponašanje iznerviralo je Ivicu.

Inače, Ivica se već ranije zaljubio u Ilonu tako da druge djevojke nisu imale puno šance. Klara, koja je povratnica u show, na farmu je stigla naknadno, a Ivica joj je domah dao do znanja da ne zna tko je i da nije oduševljen njezinim dolaskom.

Klara Perko publici se predstavila i u showu 'Gospodin Savršeni', nakon čega je sudjelovala i u 16. sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Prije i tijekom tog perioda na sebi je radila nekoliko estetskih zahvata, a sada progovorila je i o tome koje dijelove tijela je nadograđivala i zašto. - Nos sam operirala jer sam imala problema s disanjem i naravno usput sam napravila korekciju nosa i usne, što je normalno – fileri i botoks. Na tijelu ništa nisam operirala, grudi su mi prirodne - otkrila je Perko.

Ona se svojim izgledom često hvali na društvenim mrežama, na kojima nerijetko pozira u izazovnim izdanjima. Također kaže kako savršen izgled lica može zahvaliti kozmetičkim zahvatima koje obavlja u jednoj njemačkoj klinici. Prilikom sudjelovanja u showu 'Gospodin Savršeni' Klara je u nekoliko navrata naglašavala kako je u njezinoj borbi za muškarca jedan od glavnih aduta izgled. - Nisam ljubomorna žena kao neke druge. Moji glavni aduti su izgled i smisao za humor - ispričala je.

Klara je nedavno priznala kako je bila u ljubavnom odnosu s oženjenim muškarcem. - Imala sam dečka, no više ga nemam. Bila sam u vezi s muškarcem koji je oženjen. Ne volim ljude koji to taje. Svatko ima svoju priču i to je sasvim normalno u životu, no zašto nije bio iskren? Mislim da bi se ljudi u prva tri mjeseca trebali otvoriti partneru i reći kakva je situacija... Jako se loše osjećam zbog toga, rekao mi je da će se razvesti od žene, godinu dana mi je to govorio - priznala je.

