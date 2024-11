Ivana Paradžiković podijelila rijetku fotografiju sina Huga a za to je imala poseban povod

Voditeljica Ivana Paradžiković ovih dana uživa na putovanju u Madeiri, a s njom je i i njen 18-godišnji sin Hugo. Ivana ga ne pokazuje često na društvenim mrežama, a sada je imala posbena povod.

'Neki dan mi je rekao: 'Ej znaš, baš si cool, mislim to planinarenje, sad još i teretana! A on je tinejdžer i njima je sve cringe. Tako da, ovo je wow priznanje! Dok on visi na Snapchatu, ja zahvaljujem životu. Ovo je taj trenutak', napisala je u jednoj od objava.

'Kakva majka takav sin', poručila je u drugoj objavi, a mnogi nisu mogli ne primijetiti kako mladić uistinu neodoljivo podsjeća na nju.

Hugo je jedino dijete Ivane Paradžiković, a njegov otac je producent Jan Štedul. Ivana je često javno govorila o izazovima s kojima se suočavala tijekom trudnoće i odgoja sina. U osmom mjesecu trudnoće suočila se s rizikom prijetećeg pobačaja, a Hugo je rođen mjesec dana prije termina kao nedonošče.

Foto: Instagram

Tijekom školovanja, Hugo je bio aktivan u različitim projektima. Sudjelovao je u Europskoj filmskoj akademiji kao suosnivač europskog filmskog kluba, gdje je s vršnjacima iz cijele Europe raspravljao i kritički analizirao filmove. Ivana je istaknula kako je Hugo imao prosjek ocjena 4,8 u osnovnoj školi, ali nije uspio upisati niti jednu od šest zagrebačkih gimnazija zbog visokih kriterija upisa. Na kraju je upisao privatnu školu.

U intervjuima, Ivana je naglasila koliko je ponosna na Huga i njegov ispravan sustav vrijednosti. Također je priznala da su njezina majka i sestra odigrale ključnu ulogu u njegovom odgoju tijekom njezine zauzetosti poslom.

Portugalje mnogima je željena destinacija, no budžet im to ne dozvoljava, a Ivana je otkrila o kolikom se iznosu radi.

- I vi biste na Madeiru, portugalski otok blize Africi nego Portugalu? Ako vam se to čini kao dobra ideja, sejvajte ovaj post, evo korisnih informacija: Wizzair ima najpovoljniju, direktnu opciju, Budimpešta- Funchal, 5 i pol sati. 215 eura po osobi. Parking city break na aerodromu, 3 minute do terminala 60ak eura. Gorivo do Budimpešte i nazad 80. Tjedna vinjeta za Mađarsku 18 eura.

Za otok vam je potreban mali automobil, jer uličice su stvarno preuske, iako sam pronašla i kombi ipak zato nije došao u obzir.

Rentala sam neku mini Kiu 200 eura tjedan dana i to sam još skupo platila jer nisam imala kreditnu karticu pa je došlo više full osiguranje. Uzmite ga. Trebat će vam. Moj je auto u povratku imao dvije ogrebotine koje nemam pojma kako su se dogodile. Bit će da sam parkirala kraj nekog ne baš vještog vozača. Uglavnom, ipak gledajte da je malo jači motor. Ja sam se patila s najslabijim autom kojeg sam u životu vozila. Vožnja u prvoj, ponekad drugoj, jedva 40 km/h. Mislila sam da će eksplodirati koliko se jadan mučio. Goriva sam potrošila jedva 30 eura, a po cijele dane smo se vozali tamo vamo. Otok pređete za sat i pol s jedne strane na drugi. Parking na par mjesta par eura, 10 sveukupno. Ulaznice za hajk tri eura/po osobi. Vožnja s carreirosima 20 eura. Nismo išli u muzeje, visili smo po prirodi!

Smještaj je prosjek 100 eura apartman. Mi smo odsjeli u fensi kući s bazenom u predgrađu, aristokratskoj vili na obali, šatoru u brdima, planinskoj kući kod slatke bake i djeda. Posvuda:) Ja volim na putovanjima okusiti sve: i luksuz ali doživjeti i stvaran život, a u unutrašnjosti je on vrlo skroman. 700 eura za hranu, a jeli smo i po restoranima i po bistroima i street food lokalima. Nas je bilo troje, sveukupno po osobi je to 839 eura, punih 6 dana! Dobra mi je ideja, ha? Jedini problem je u ruksak spakirati i zimsku i ljetnu robu", otkrila je Ivana uz mnoštvo idiličnih fotografija.

