Klara iz 'Ljubav je na selu' otkrila koje zahvate je radila na sebi: 'To je normalno'

Klara Perko publici pred televizijskim ekranima predstavila se u showu 'Gospodin Savršeni', nakon čega je sudjelovala i u 16. sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Prije i tijekom tog perioda na sebi je radila nekoliko estetskih zahvata, a sada je odlučila progovoriti o tome koje djelove tijela je nadograđivala i zašto.

- Nos sam operirala jer sam imala problema s disanjem i naravno usput sam napravila korekciju nosa i usne, što je normalno – fileri i botoks. Na tijelu ništa nisam operirala, grudi su mi prirodne - otkrila je Perko u razgovoru za RTL.hr. Ona se svojim izgledom često hvali na društvenim mrežama, na kojima nerijetko pozira u izazovnim izdanjima. Također kaže kako savršen izgled lica može zahvaliti kozmetičkim zahvatima koje obavlja u jednoj njemačkoj klinici.

GALERIJA: Kraj bračne trakavice! Jennifer Lopez podnijela zahtjev za razvod od Bena Afflecka

Prilikom sudjelovanja u showu 'Gospodin Savršeni' Klara je u nekoliko navrata naglašavala kako je u njezinoj borbi za muškarca jedan od glavnih aduta izgled. - Nisam ljubomorna žena kao neke druge. Moji glavni aduti su izgled i smisao za humor - ispričala je.

Podsjetimo, Klara je nedavno priznala kako je bila u ljubavnom odnosu sa oženjenim muškarcem. - Imala sam dečka, no više ga nemam. Bila sam u vezi s muškarcem koji je oženjen. Ne volim ljude koji to taje. Svatko ima svoju priču i to je sasvim normalno u životu, no zašto nije bio iskren? Mislim da bi se ljudi u prva tri mjeseca trebali otvoriti partneru i reći kakva je situacija... Jako se loše osjećam zbog toga, rekao mi je da će se razvesti od žene, godinu dana mi je to govorio - priznala je bivša natjecateljica showa Gospodin Savršeni Klara Perko za RTL.hr. I dalje je, kaže, u kontaktu s istim muškarcem.

VEZANI ČLANCI:

- On mi puno toga još duguje zbog potrošenog vremena na njega. Pala sam na njegov izgled i novac pa mi je ovo što se dogodilo očito karma. Bilo bi fer da je odmah rekao kako stvari stoje - objasnila je kandidatkinja i 16. sezone showa 'Ljubav je na selu'. Klara je u RTL-ovu showu bila na farmi Ante Munitića. Vodio ju je na romantično putovanje u Beograd i objasnio joj da mogu biti samo prijatelji.

Također, nedavno se Perko raspričala za medije i otkrila kako je u ljubavnom odnosu sretna i zadovoljna. - Ljubav sam našla prije dvije i pol godine, on je moja srodna duša. Naša veza nije baš 'normalna'. Moj čovjek je nasljednik jednog svjetskog brenda, zato ne volim objavljivati naše zajedničke fotografije niti iznositi njegove privatne stvari. No, zajedno smo od 2. lipnja 2021. godine, a prošlog ljeta smo imali kratku pauzu - ispričala je Klara za Story. U nastavku je ispričala kako njihova veza nije jednostavna baš zbog činjenice što je njezin odabranik nasljednik jednog svjetskog brenda. Odgovorila je i na pitanje zašto im je veza bila na pauzi.

- Imali smo pauzu jer sam ja od njega tražila neke stvari - ispričala je Klara. Rodom je iz Hrvatske, a živi u Njemačkoj i kada se prijavila u show "Ljubav je na selu" priznala je da su joj kao gradskom djetetu poslovi na farmi nepoznanica, ali bila je spremna uhvatiti se u koštac s takvim poslovima.

VIDEO: Baby Lasagna zapalio atmosferu na zadarskom Forumu, publika mu posvetila transparente