Kim Kardashian i Kayne West u sve su boljim odnosima nakon predstavljanja albuma "Donda"

Šest mjeseci nakon što je podnijela zahtjev za razvod od repera Kaneya Westa, Kim Kardashian razmišlja o povratku suprugu.

-Kim ne žuri s razvodom. Ona i Kanye su u trenutno u jako dobrim odnosima i ne žuri joj se okončati brak- prenose američki mediji.

Par se vjenčao 2014. godine, a njihovom braku došao je kraj početkom ove godine, no čini se kako su nakon razlaza ipak odlučili pokušati obnoviti narušene odnose, prvenstveno zbog djece. Nedavno su zajedno s djecom posjetili San Francisco, a viđeni su i na večeri u Los Angelesu, no najviše pažnje je privuklo kada je Kim s njihovo četvero djece snimljena na prepunom stadionu Merceds Benz u Atlanti gdje je glazbenik organizirao slušanje novog albuma "Donda" koji je nazvao po majci koja je preminula 2007. godine.

Kim je na događaj stigla odjevena u Balenciaga Couture vjenčanicu, a preko lica je nosila veo. Upravo su zbog tog događa mediji i obožavatelji počeli špekulirati da je par ponovno zajedno.

-Kanye je rekao da želi ponovno osvojiti Kim, a ona se slaže s tom idejom, ali prvo želi iz temelja popraviti njihovu vezu, vratiti povjerenje. Želi da ponovno budu najbolji prijatelji, ponajviše zbog djece koja su jako vezana za Kanyea koji je odličan otac.

No iako je Kim i Kanye zajedno napustili zabavu u Chicagu držeći se za ruke, upućeni ipak tvrde da njihov odnos nije toliko dobar te kako umjetničkim performansima i "navodnim" pomirenjem s Kim zapravo želi medijsku pažnju te pokušava biti uspješniji od svog velikog suparnika Drakea.

-Kanye je svima pričao da se pomirio s kim, da su ponovno zajedno, no to je daleko od istine. Sve to radi zbog medijske pažnje i novog albuma, želi biti uspješniji od Drakea. Mjesecima nakon prekida nisu razgovarali, a i sada komuniciraju isključivo zbog djece. Kim je oduvijek podržavala supruga, naročito u njegovom poslu i umjetnosti pa ne čudi što se pojavila i na predstavljanju novog albuma na kojem su mnoge pjesme posvećene Kim i njihovoj obitelji, a najviše pažnje privukla je ona pod nazivom "Hurricane".

U stihovima pjesme Kanye je priznao da je nakon rođenja njihovog prvog djeteta varao Kim, a pjesma je svojevrsno priznanje svih pogrešaka koje je napravio te da je upravo on kriv za njihov bračni krah.

-Mnogi su zaključili da je dolazak Kim u vjenčanici i taj poseban trenutak zapravo obnova bračnih zavjeta, no stvarno nije. Vjenčanica je bila simbol njihove veze i asocijacija pjesme. Kim i Kanye se vole, imaju posebnu vezu, no postoje neke razlike koje moraju premostiti, a to će stvarno biti teško.

I dok dio bliskih prijatelja tvrdi da će Kim uskoro povući papire za razvod, drugi su sigurni da je njihovo "lažno" vjenčanje samo dobar paravan za privlačenje medijske pažnje i novca koje oboje jako vole.

-Vjenčanje je zapravo metafora, svojevrsna duhovna obnova i dokaz da će zauvijek podržavati jedno drugo u svim poslovnim pothvatima.