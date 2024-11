HTV-ova urednica predstavlja božićni specijal: Očekuje nas kombinacija mjuzikla i zabavno glazbenog programa

Ulazimo u prvi adventski tjedan, što za televizijske kuće znači da ulaze u završne pripreme blagdanskog sadržaja. Urednica u programskom odjelu Glazbeni sadržaji HTV-a Elizabeth Homsi osmislila je ovogodišnju božićnu emisiju naziva "Kući za Božić" koja će se na Prvom programu HTV-a emitirati 25. prosinca, na sam Božić, u 20.15 sati. Ova emisija konceptualno se razlikuje od "Božića velikih želja" koji smo gledali prošle godine, a kako je zamišljena, koje poruke šalje i koja poznata lica ćemo gledati, ispričala nam je urednica i autorica emisije Elizabeth Homsi.

Možete li nam približiti koncept emisije "Kući za Božić" i otkriti u kojem točno terminu se prikazuje na HRT-u? Ove godine pripremili smo za svoje gledatelje nešto drukčije izdanje božićne emisije. Kao urednica i u isto vrijeme autorica emisije, poigrala sam se glazbeno-scenskim elementima i konceptualno/scenaristički posložila priču u kojoj pratimo radnju igrano-pjevačkog para (Vanda Winter/ Igor Barberić) u kućnoj božićnoj atmosferi kojoj se pridružuje svima rado viđen gost Hrvoje Kečkeš. Glazbeno sam izabrala hitove koje svi rado slušamo u to doba godine i ciljano uvela neke nove pjesme koje svojim porukama pojačavaju dramaturgiju priče te gledatelja dodatno emotivno ispunjavaju božićnim duhom ljubavi i zajedništva koje posebno živimo tih dana. Imamo i plesače čija je koreografija i kostimografija usklađena s pričom koju pričamo glazbenim brojevima tako da i kroz taj segment vizuala dodatno dočaravamo toplu, božićnu atmosferu. Emisija će se emitirati na Božić, 25. prosinca, nakon središnjeg Dnevnika, u 20.15, na Prvom programu HRT-a.

Koliko je konceptualno i urednički drukčiji od "Božića velikih želja", koji se prošle godine prikazivao na Badnjak, Božić i Štefanje na HTV-u 1? Emisija je ove godine u potpunosti drukčija. Dok je proteklih godina bila riječ o žanrovskom talk-show pristupu s tematski prigodnim razgovorima s gostima, ovdje je riječ o glazbeno-scenskom pristupu, što znači da preko igranih te glazbeno-plesnih prizora pričamo glavnu scenarističku priču, a glazbenim blokovima poznatih izvođača dajemo komentar na priču koju žive glavni akteri. Pristup je konceptualno više u žanru mjuzikla, a iz perspektive TV produkcije zabavno-glazbeni show program.

Koncept se oslanja na dramaturšku liniju "Božićne priče", kako ste to ostvarili? Ako mislite na Charlesa Dickensa i njegovu "Božićnu priču", možemo govoriti da se oslanjamo na klasični motiv dobrog duha Božića – prošlosti, sadašnjosti i budućnosti – gdje naši glavni junaci žive svoju priču s kojom se svi mi možemo poistovjetiti – prisjećaju se prošlih uspomena, uživaju u sadašnjem trenutku i planiraju svoju budućnost sve u duhu Božića, ljubavi i zajedništva, kao i osobne introspekcije koju posebno intenzivno živimo tih dana u godini. Vjerujem kako se svi prije ili kasnije nađemo u trenutku života kada nam je potreban taj poseban "god's helper" koji će nam pomoći posložiti stvari na svoje mjesto kad nas zadesi vrtlog života – pa se tako u tom smislu naslanjamo na klasične motive poznatih naslova poput Dickensove "Božićne priče" ili Caprina "Divnog života". Vjerujem da će svatko, bilo kroz dramaturške, plesne, kostimografske, scenografske bilo kroz glazbene elemente, pronaći neku asocijaciju na knjigu, film, uspomenu, emociju s kojom se može poistovjetiti ili povezati.

Koliko je vremena bilo potrebno za ostvarenje ove ideje, od kostimografije, scenografije do igranih i glazbenih brojeva? Budući da sam sadržajni koncept osnovne radnje i glazbenih songova te samu dramaturško-scenarističku liniju kao i vizualni smjer u kojem idemo već odavno posložila, nakon odobrenja projekta uključila sam Boška Piculu za suradnju na dijaloškom djelu i sve sam zapravo pokrenula, povezujući sve sektore TV proizvodnje unutar mjesec dana i to poprilično užurbanim ritmom. Tako su moji najbliži suradnici redatelj Mladen Dizdar, koreografkinja Larisa Lipovac Navojec, glazbeni producent Ante Gelo, kostimografkinja Jasna Zvonković Ljevaković, scenografkinja Danijela Boban, glavni producenti Denis Škorput krenuli u pripremu realizacije svatko u svom segmentu. Nemojmo zaboraviti – dok govorimo o novoj božićnoj emisiji, mi smo još uvijek u radnom procesu u završnoj fazi kako bismo bili spremni za snimanje, koje nas očekuje u terminu od 8. do 12. prosinca. Odmah tjedan nakon snimanja je postprodukcija emisije kako bi zaživjela u eteru 25. prosinca.

Tko su izvođači koje ćemo gledati u emisiji "Kući za Božić" i koje glazbene brojeve će izvesti, ako nam možete otkriti barem mali dio...? Od glazbenih izvođača božićnu glazbenu atmosferu začinili su nam Jacques Houdek, Indira, Ivana Kindl, Franka Batelić, Alen Đuras, Boris Novković, Luka Nižetić, Renata Sabljak, Danijela Pintarić, Nera Stipičević, Mia Dimšić, Antonela Doko, Lovro Juraga, Tara Thaller, grupa Detour, Martin Kosovec, Roko Blažević, Uršula Najev, Dječji zbor Husar&Tomčić. Svi će oni izvesti svima nama rado slušane pop božićne hitove u novim aranžmanima, ali ćemo čuti i neke naslove koji će, sigurna sam, unijeti novu radost i veselje u domove naših gledatelja.

U kakvim ćemo ulogama gledati Vandu Winter i Igora Barberića te Hrvoja Kečkeša? Vandu i Igora sam spojila u igrano-pjevačko-plesni tandem romantičnog para koji blagdane provodi u društvu obitelji i prijatelja prisjećajući se svoje prošlosti, uživajući u sadašnjem trenutku s planovima za svoju budućnost. A Hrvoje je njihov simpatični, duhoviti "susjed" Joža ili možda ipak netko drugi – što ostavljamo gledateljima da sami otkriju.

Kakvu poruku želite gledateljima prenijeti ovom emisijom, koja je glavna misao vodilja? Vrijeme Božića je vrijeme kada naglašeno oživljavamo univerzalne emocije pripadnosti, ljubavi, zajedništva, jednakosti, suosjećanja, oprosta, pomirbe, nade, novih prilika – i kako su mi to bile glavne niti vodilje koje sam objedinila u glazbeno-scensko-plesnoj igri, upravo je to i poruka našim gledateljima da sve to što nas čini živima, što nas čini ljudima u svojoj biti, ne izgube i da tako žive svaki dan, ne samo na Božić. I naravno, svima doista želim da ove godine budu sa svojim najdražima "Kući za Božić".