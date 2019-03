Kći slavnog glumca priznala kakav je tretman imala u sekti

U pismu kojeg je podjelila s članovima scijentološke crkve, modna dizajnerica Isabella Cruise Kidman, kći Toma Cruisea i Nicole Kidman, govori o svom revizorskom poslu u Crkvi Scijentologije.

Podsjetimo, Cruise i Kidman su rastavljeni od 2001. godine, a također imaju i 24-godišnjeg sina Connora. Revizor u samoj Crkvi prolazi kroz opsežan trening kako pomoći drugim članovima kroz periode intenzivnog samo-ispitivanja pomoću elektroničkog uređaja E-metra.

U svom svjedočanstvu napisanog za londonsku granu organizacije, 26-godišnja Bella opisuje kako je 'trening bio upravo ono što je trebala'. -Ovo je upravo ono što sam tražila. Dio koji je nedostajao. Odjednom je sve počelo imati smisla – napisala je i dodala:

- Svi trebaju ovo napraviti. Teško je.. Prvo je tu nekoliko slomova i trčanje do kupaonice dok imaš mini-epizodu, ali sve to vrijedi jer prođeš kroz to – očarano je posvjedočila.

U nastavku pisma zahvalila se svom ocu i teti Cass Mapother. – Bez vas bi se vjerojatno utopila u svojim problemima i nosili ste me kroz sve. Trebala sam cijelu obitelj i organizaciju da ovdje dođem – tvrdi Bella koja se još zahvalila i crkvenom poglavaru Davidu Miscavigeu i osnivatelju Scijentološke crkve L. Ronu Hubbardu.

Bella se oduvijek klonila svijetla javnosti, osim kad je 2015. godine uplovila u bračnu luku s Maxom Parkerom. U veljači prošle godine je lansirala modnu liniju BKC (Bella Kidman Cruise). Cruise i Kidman oduvijek poštuju privatnost svoje djece, a u srpnju 2018. godine izvor za People je rekao kako glumac 'voli svu svoju djecu i svatko od njih ima pravo na svoju priču'.

Pogledajte koji poznati Hrvati svjedoče vjeru.