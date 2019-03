Otac pošteno oprao Marija iz 'Života na vagi': 'Zbog nje si me žicao 50 kn? Bravo, sine!'

Bivši kandidati 'Života na vagi' ne odvajaju se ni nakon završetka showa. Nina Martina Korbar i Mario Mandić ranije ovog tjedna zajedno su stigli na otvorenje preuređenog salona Lucije Šarić gdje se njihova bliskost nije mogla skriti.

Nina i Mario uživali su u zajedničkom druženju uz čašu vina s ostalim uzvanicima. Nakon što su fotografije osvanule na društvenim mrežama Marijev otac Petar sina je pošteno 'oprao' u komentarima, pišu 24 sata.

- Bravo sine, zato si jučer žicao brata da ti čuva djecu, a mene 50 kn za gorivo i 20 kuna za kavu - napisao je Petar u komentaru na Facebooku. Nakon ovog 'virtualnog okršaja' novinari su pokušali doći i do komentara Marija i njegova oca, no oni za to nisu bili raspoloženi.

- Nemojte mi zamjeriti, ali ne želim o njima ništa raspravljati - poručila je Marijeva majka Željka koja je ostala zgrožena kada je nakon showa saznala za kemiju između Nine Martine i Marija. Zgrožena je bila i Marijeva supruga Kristina koja je novinarima prvo priznala da je njezin suprug u vezi s Ninom, a potom sve demantirala kazavši kako ne želi 'još veće probleme u braku'.

Pogledajte i koji su razvodi poznatih šokirali javnost u 2018. godini.