Kći našeg bivšeg premijera privukla je pažnju plavim korzetom koji je istaknuo njezine trbušnjake

Ella Orešković, kći bivšeg premijera Hrvatske Tihomira Oreškovića prije dvije godine imala je svoj debi nastup na Dori i počela je tada graditi svoju glazbenu karijeru. Na Dori se predstavila i ove godine s pjesmom If You Go Away' i osvojila je deseto mjesto. Osim lijepim glasom 23-godišnja Ella pažnju privlači i svojom skladnom figurom koju često u prvi plan stavlja u svojim Instagram objavama.

Nova Ellina objava od njezinih obožavatelja je dočekana samo komplimentima kako odlično izgleda, a na fotografiji koju je objavila Ella je na sebi imala tamnoplavi korzet koji je bio do trbuha i isticao njezine trbušnjake, a korzet je kombinirala s kariranim hlačama. - Omg prezgodna! - bio je jedan od komentara. Nedavno je pričala o svom ocu i smeta li je što se stalno spominje kako je kći bivšeg premijera.

- Moj je tata bio premijer u određenom trenutku našeg života. Ljudima će to uvijek biti zanimljivo, tako da mi, moram priznati, to ne smeta - rekla je mlada pjevačica koja je rođena u Kanadi, a u Hrvatsku se doselila prije 13 godina. Iako obožava glazbu i pjevanje, posvetila se obrazovanju na drugom području jer smatra da je teško ostvariti uspješnu glazbenu karijeru. Dodajmo i da bivši premijer i njegova supruga Sanja, uz Emmu i Ellu, imaju i dva sina, Jakova i Filipa. Nakon završetka srednje škole Ella je upisala studij psihologije u španjolskom gradu Murcia. – Mislim da je uvijek dobro imati nešto sa strane u slučaju da glazbena karijera ne uspije. - rekla nam je u jednom intervju.

