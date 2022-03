Kći Putinovog glasnogovornika nakon sankcija: 'Zapadne zemlje ne razumiju kako ruski sustav funkcionira'

Elizaveta Peskova, 24-godišnja kći Putinovog glasnogovornika Dmitrija Peskova podigla je puno prašine kada je prošlog mjeseca objavila InstaStory na kojem je pisalo 'Ne ratu' kojim je poručila da ne podržava rat u Ukrajini. Brzo nakon toga je uklonila objavu.

Ova influencerica i poduzetnica sada je otkrila što misli o sankcijama.

"Za mene je uvođenje sankcija potpuno nepravedno i neutemeljeno. Bila sam stvarno iznenađena jer mislim da je čudno uvoditi sankcije nekom tko ima 24 godine i nema nikakve veze sa situacijom" kazala je.

Dodala je i da to neće na nju utjecati financijski.

"To neće utjecati na mene financijski, ali osjetila sam utjecaj širih sankcija i izolacije zemlje od globalnog financijskog sustava. To znači da više neće biti putovanja u mjesta poput New Yorka. Uznemirena sam jer bih htjela putovati, a volim različite kulture" tvrdi.

Naglasila je i da je jako veza uz svog oca, ali nije kao on.

"Nisam odgovorna za rusku invaziju na Ukrajinu".

Napomenula je i da je ona za mir, te da sankcije neće imati utjecaja na Ruse.

"Ja sam za mir, ne samo u Ukrajini nego i u cijelom svijetu. Neću govoriti o situaciji koja se događa. Mogu govoriti samo o sankcijama i mogu samo reći što osjećam i što mislim o tome. Ljudi misle da će sankcije imati utjecaja na Ruse, ali to je deluzija. Zapadne zemlje ne razumiju kako ruski sustav funkcionira", zaključila je.

