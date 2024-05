Britanski mediji pišu: Ovaj slavni glumac je odbio Irinu Shayk

Svjetski poznata manekenka i supermodel Irina Shayk (38) u potrazi je za novim muškarcem, kako izvještavaju strani mediji. Nekadašnja Viktorijina anđelica prekinula je višemjesečnu romansu s bivšim igračem američkog nogometa Tomom Bradyjem, a sad je navodno oko bacila na njegovog imenjaka, ali ovaj put poznatog glumca.

Riječ je o Tomu Cruiseu (61), koji odnedavno također ponovno uživa u životu samca. Međutim, prema napisima britanskog Daily Maila, jednoj od najpopularnijih holivudskih zvijezda prija interes prelijepe Ruskinje, no u ovom trenutku nije zainteresiran za ozbiljnu vezu.

- Tom je polaskan što bi ga netko tako lijep poput Irine smatrao materijalom za vezu - ali koliko god on bio polaskan, Tomova prva ljubav je snimanje filmova, a to će mu oduzeti većinu vremena. Ona s kojom na kraju završi, morat će se nositi s tim. Hoće li se ikada sastati s Irinom kako bi vidio hoće li se između njih pojaviti ljubavne iskre? Sve je moguće, ali da Tom i Irina završe zajedno gotovo da spada u sferu nemogućeg - otkrio je jedan od izvora bliskih glumcu.

Zvijezda filma 'Top Gun: Maverick' tako u ovoj fazi svog života odlučuje prioritizirati karijeru, a nedavno je prekinuo kratku avanturu s bivšom suprugom ruskog oligarha, 36-godišnjom Elsinom Khayrovom. List The Sun piše da je samo nekoliko dana prije raskida 61-godišnji glumac upoznao njezinu djecu.

Naknadno je jedan od Cruiseovih prijatelja izašao u javnost i ispričao stranim medijima da je Tom taj koji je htio prekinuti vezu, ali da nastoji ostati u dobrim odnosima s Elsinom zato što žive u istoj zgradi u Londonu. - Bilo bi nezgodno završiti vezu na loš način i onda da se sretnu u liftu. Među njima nema ljutnje - kazao je izvor.

Holivudski zavodnik već se tri puta ženio. Bio je u braku s Mimi Rogers od 1987. do 1990., s Nicole Kidman od 1990. do 2001. i s Katie Holmes od 2006. do 2012. godine. Iz braka s Kidman Amerikanac ima dvoje djece, kćerku Bellu i sina Connora, dok je najmlađe dijete, 18-godišnju Suri, dobio s posljednjom suprugom Katie Holmes.

Podsjetimo, prijatelji Irine Shayk tvrde da ona traži novog dečka nakon veze s igračem NFL-a Tomom Bradyjem. - U 'šopingu' je za muškarcem, ali grupa ljudi s kojom izlazi je mala. Treba joj poznata osoba koja dobro izgleda i ima novca. Koliko je takvih? Pet, deset? - rekla je bliska osoba za Page Six. Ruska ljepotica navodno potragu za idealnim muškarcem provodi u Europi i SAD-u.

Shayk će se navodno pojaviti na Met Gali, tzv. modnim Oscarima, koju organiziraju Vogue i Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute prvog ponedjeljka u svibnju. Ruska manekenka i Tom Brady prvi put su viđeni zajedno u kolovozu, a upoznali su se na vjenčanju u Italiji u lipnju. Zadnji put viđeni su zajedno sredinom siječnja u New Yorku. Irina je prije njega bila u dugoj vezi s glumcem Bradleyjem Cooperom, s kojim ima četverogodišnju kćer.

