Tin Kovačić: 'Osjećaj je nevjerojatan, glas mi drhti. Nestvarno je dobiti Večernjakovu ružu'

U kategoriji TV osoba godine Večernjakovu ružu je dobio Tin Kovačić s kojim smo nakon sinoćnje dodjele porazgovarali o dodjeli, a s nama je podijelio dojmove kako se osjeća kao pobjednik ove prestižne nagrade.

RTL ili sada Una TV?

Tin: Sada je Una TV, ali nominacija je bila zbog rada na RTL televiziji.

Rekao si u najavi da će osvajanje ruže biti ravno da Millwall osvoji FA Cup, no ipak se to dogodilo. Koji je koeficijent bio na Millwall?

Tin: Pa jedno 14, ali sada su na neka dva boda do doigravanja možda je to zapravo to, možda sam nešto i prognozirao.

Kakav je osjećaj dobiti Večernjakovu ružu?

Tin: Osjećaj je nevjerojatan. Obično sam miran, ali kao što vidite glas drhti, ne znam što bih rekao. Nestvarno.

Prošle godine si izvještavao iz Slavonije, puno je zanimljivih tema. U fokusu je bila i ministrica Žalac, izvještavali ste s 5G mreže, što bi izdvojili?

Tin: Ja ću prošlu godinu pamtiti po rođenju sina. Mi dopisnici smo jedan dan u svinjcu, drugi dan s Plenkovićem. Moramo imati baražu, tako da nemam što izdvojiti. Moja misija i cilj zajedno sa snimateljima bila je promijeniti narativ Slavonije u medijima u smislu da smo mi neka zadnja rupa na sviralu, da hodamo sa čvarcima u džepu i da smo sirotinja. Ne, upravo suprotno, to je najljepši dio planete s prekrasnim ljudima i kada smo takvu priču ispričali onda smo sretni.

Ja te ipak poznajem kao frontmena Debelog predsjednika jer pratim glazbu. Kakva je sada situacija s bendom? Znam da pjevate i stvarate nove pjesme.

Tin: Upravo tako! Korona je bila pogubna za muziku, a život bez muzike je tužan. Nismo dozvolili da ostanemo bez muzike već smo se zatvorili u atomsko sklonište na Vijencu koje se još uvijek koristi za svirke, a nadamo se i kako se neće vratiti u svoju staru funkciju. Napravili smo novi album.

Kako je na Una TV-u?

Tin: Jako dobro. Posao je kreativan. Radim u timu s Ivanom Paradžiković koja je fantastična. Za mene je to nova forma istraživačkog novinarstva. To su mali dokumentarci od 15-20 minuta. Našao sam nešto novo što sam mislio da nemam u sebi. Uživam kao ''prase'' u malo blata. Pozdravljam ekipu iz ''Lica pravde''.

Sprema li se fešta u Barcelona pubu?

Tin: Apsolutno! Mislim da su oni još sinoć navijali!

Gdje ćeš čuvati ružu?

Tin: U Barcelona pubu. Prijatelji su bili uz mene pa će barem neko vrijeme biti tamo, a onda će biti i kod mame i supruge.

VIDEO TV osoba godine - Tin Kovačić: 'Osjećaj je nevjerojatan, glas mi drhti...'