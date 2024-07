Josip iz 'Braka na prvu' otkrio: 'Svaki dan mi se javlja desetak žena'

Bivši kandidat 'Braka na prvu' Josip Čavar u showu nije uspio pronaći ljubav. Problemi s partnericom Karmen počeli su već na vjenčanju, a nakon razgovora sa stručnjacima odlučili su da nisu jedno za drugo i nisu nastavili vezu nakon showa. Josip je i dalje samac, ali otkriva da mu se stalno javljaju zainteresirane žene.

"Mogu reći da mi se svaki dan javlja desetak žena. Jedna mi se sviđa, moram priznati. Ne želim još njezino ime reći, ali hajde vidjet ćemo. Polako. Meni se nigdje ne žuri. Meni je tako lijepo . Vozim se na rolama, ovdje imam dobru stazu" kazao je ovaj bivši kandidat za RTL.hr.

Josip je, inače, bio 17 godina u braku, a vjenčao se s 23 godine. Josip smatra da je bio premlad, ali morao je donijeti takvu odluku jer mu je partnerica ostala trudna. S vremenom je shvatio da to nije bila dobra odluka jer je ostao neiživljen. Također, spomenuo je da razvod nije bio nimalo lak jer je njegova partnerica bila ljubomorna, posesivna i nije željela okončati brak. Josip je ovo otkrio na početku showa, a njegovoj partnerici Karmen nije se svidjelo što tako negativno govori o bivšoj supruzi. Kasnije je njihova netrpeljivost eskalirala i Josip je otišao spavati u hotel, što smo vidjeli u showu.

VEZANI ČLANCI:

Rekao je kako je u ovaj sociološki eksperiment ušao otvorena srca. - Nisam došao u show da se svađam s nekim, no Karmen ima toliko negativnu energiju u sebi da je to krenula prenositi na mene - rekao je za ranije za RTL i dodao da mu smeta što Karmen stalno puši.

- Nemam ništa protiv pušenja, no ona svakih deset minuta pali cigarete. Radila je online i dva metra od mene je pušila. Cijeli je prostor bio u dimu, to nije za mene - to sam rekao. Također, konstantno je prolazila na terasu pušiti dok sam ja htio spavati i uvijek ostavila pritvorena vrata da mi je ulazio dim... Ustao sam i zatvorio ih, a ona se razljutila i počela pričati o nekoj agresiji. Kazao je tada da se na planira vratiti, te da se trudio oko nje iako nisu kliknuli.

FOTO Znate li tko je Dorotea Budimir, a tko Željko Hudek? Ovo su prava imena naših glazbenika

- Toliko je bila odbojna prema meni od početka, podbadala me i dobacivala mi, a ja sam došao tako veseo u taj eksperiment koji se sasvim slučajno dogodio u mom životu - nećakinja me prijavila - izjavio je Josip koji je tvrdio da Karmen na njega konstantno prenosi negativnu energiju. - Takav sam kakav jesam, a ta žena je konstantno prenosi negativnu energiju na mene... - naglasio je i da je laž da je ona tražila da se razdvoje.

VIDEO Oženio se Matija Cvek: Zasjao u ružičastom odijelu