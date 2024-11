Jednoglasnom odlukom akrobatkinja Tamia Šeme nagrađena direktnim prolaskom u polufinale

U osmoj epizodi Supertalenta gledatelji su imali priliku uživati u nevjerojatnim talentima, emotivnim pričama i nezaboravnim trenucima. Iako su članovi žirija i voditelji već iskoristili sve svoje zlatne gumbe u ranijim emisijama, izniman nastup akrobatkinje Tamie Šeme potaknuo ih je na iznenađujuću odluku – jednoglasno su dodijelili dodatni zlatni gumb, omogućivši tako Tamiji direktan prolazak u polufinale! Ova 25-godišnja umjetnica iz Ljubljane svojom izvedbom plesa na svili podigla je ljestvicu na novu razinu. Snaga, gracioznost i tehnička savršenost osigurali su joj ovacije publike i salvu komplimenata od žirija, a Maja Šuput nije skrivala svoje oduševljenje: „Ovo što si večeras izvela je dostojno bilo koje svjetske pozornice na kugli zemaljskoj, senzacionalno je bilo!“. Komplimentima se priključio i ostatak žirija, a Fabijan Pavao Medvešek zaključio je: „Nikad nisam vidio ovako sinkroniziran nastup i ovako odličan odabir glazbe. Zaista nešto najbolje što sam dosad vidio, definitivno.“

Osim zapanjujuće izvedbe, srca publike dodatno je dotaknula Tamijina priča. Odrastajući bez oca i suočavajući se s izazovima poput rasizma zbog svojih bolivijskih korijena, Tamia je u plesu pronašla snagu i strast. U skromnim počecima, vježbala je u konjušnici jer je to bilo jedino dostupno mjesto s dovoljno visokim stropom za svilu, a njezin nastup na Supertalentu pokazao je da se trud itekako nagrađuje. „Nikad ne odustajte od onoga što volite jer će se trud uvijek isplatiti,“ poručila je nakon nastupa. Osim Tamije, epizoda je bila prepuna raznovrsnih nastupa koji su pokazali bogatstvo talenta na našim prostorima. Osmu audiciju otvorio je mladi reper iz Umaga, Fenksta, koji je svojim energičnim nastupom unio ogromnu količinu pozitivne energije u studio. Brze rime i dinamični prijelazi oduševili su žiri, a njegova karizma i strast prema glazbi nisu prošli nezapaženo. Martina Tomčić ga je opisala kao „pretalentiranog i prepametnog“, dok je Maja zaključila: „Ja sam tvoj novi fan.“

Na sceni su zablistala i braća Paul i Romeo Bilandžić, poznati kao glazbeni duo Lilihip, a njihova izvedba pjesme „Am, am, am Leone“ studio je ispunila veseljem i pozitivom. Zaraznom energijom i šarmantnim nastupom osvojili su publiku i žiri, a Davor Bilman je istaknuo: „Mladenački, veselo i toplo. Životinjsko-prijateljski i društveno-odgovorni nastup koji mi podržavamo.“ Strastveni ritmovi bachate stigli su na pozornicu s nastupom Gabriela Mihalika, plesača iz Osijeka, koji je pokazao posvećenost i talent kojim je razuvjerio početnu sumnju Davora Bilmana oko njegove solo izvedbe. „Stvarno si me razuvjerio. Svaka čast!“, poručio je Davor.

Među zvijezdama večeri našla se i 12-godišnja pjevačica Nela Mancheska iz Makedonije, koja je svojim glasom i emotivnom izvedbom pjesme „I Have Nothing“ glazbene dive Whitney Houston zaslužila prolazne glasove žirija. Maja joj je poručila: „Jedino što mi je nedostajalo u tvom performansu je osmijeh. No dobili smo ga kad je nastup bio gotov. Bilo je prekrasno.“ Humorom je atmosferu razvedrila Dunja Petković iz Beograda, koja je autorskom komičnom pjesmom „Parking mjesto“ nasmijala publiku i žiri. Dunjin hobi je pisanje komičnih pjesama kojih sada već ima napretek, a Fabijan je za njezin nastup oduševljeno izjavio: „E, to je umjetnost!“

Tamburaška grupa Klasan iz Đakova donijela je slavonsku veselu energiju na pozornicu, zabavljajući publiku svojim ritmovima. Davor je istaknuo: „Vrlo simpatično i lijepo,“ dok je Martina dodala: „Vas dvadeset ste jedna vojska slavonska!“ Jedan od najupečatljivijih nastupa večeri pripao je talijanskom plesaču Luci Calu, koji je izveo ples u štiklama. Svojom izvedbom htio je srušiti stereotipe, a da je u tome i uspio potvrdila je Maja poručivši: „Vaše twerkanje je odlično, to radite puno bolje od nekih žena!“ Tina i Matjaž, mađioničarski duo iz Slovenije, oduševili su spojem zabave i trikova. Žiri je pohvalio njihovu veselu energiju, a Fabijan je zaključio: „Meni se jako sviđa što se ovako dvoje odraslih ljudi zajedno veselo igraju kroz dječju igru koja je zapravo na ozbiljnoj razini.“ Iz Slovenije je doputovala i teta u vrtiću Nina Kosovel, koja je briljirala na pozornici vokalnom izvedbom koja joj je donijela brojne pohvale i prolazak dalje. „Ti si fantastičan vokal, fantastična pjevačica“, zaključila je Martina.

Upečatljivi povratnik Daniel Rašić vratio se u Supertalent kako bi sa žirijem podijelio sretnu vijest da je pronašao svoju srodnu dušu, a Rade Rađenović pokušao je impresionirati žiri neobičnom kombinacijom rolanja i multitaskinga koji ipak nisu bili dovoljni za prolazak u iduću fazu natjecanja. Osma epizoda potvrdila je da Supertalent nije samo show, već i mjesto na kojem se stvaraju uspomene, a pred nama je još samo posljednja audicijska epizoda u kojoj ćemo saznati tko će se još pridružiti polufinalistima nezaboravne 11. sezone.