Jedan od najzgodnijih frajera Hollywooda nakon 5 godina veze prekinuo s novinarkom

Glumac Colin Farrell (46) prekinuo je s novinarkom Kelly MacNamarom s kojom je bio u vezi pet godina. Strani mediji tvrde kako je Colin odlučio da je veza gotova jer se zbog nakrcanog rasporeda jednostavno nisu mogli posvetiti jedno drugome.

Poznanici tvrde kako je Colin sada jako zaposlen, pogotovo nakon što je nominiran za Oscara za najboljeg glumca za svoju ulogu u filmu Banshees of Inisherin, te da se potpuno bacio u svoju ulogu 'Pingvina', zločinca kojeg glumi u megauspješnoj franšizi Batman, te da jednostavno nije imao vremena za ljubavnu vezu zbog čega je odlučio da je sve gotovo.

Nisu prekinuli kao neprijatelji, no i Colin i Kelly puno putuju, pa je on već ranije u jednom intervjuu otkrio kako se rijetko viđaju.

Colin je u mladosti bio povezivan s brojnim poznatim glumicama i pjevačicama kao što su Britney Spears, Demi Moore, Lindsay Lohan i Angelina Jolie. No, posljednjih nekoliko godina potpuno se smirio i sada je u potrazi za ljubavi koja će trajati cijeli život.



Colin je kao dijete je s obitelji živio u Castleknocku, pristojnom predgrađu Dublina. Otac Eamon bio je nogometaš u Shamrock Roversima 1960-ih, kada je klub bio na vrhuncu. Colin je najmlađe od četvero djece.

Želio je postati nogometaš poput oca, ali su ga roditelji poslali u skupu i strogu privatnu srednju školu Castleknock College, u kojoj se više cijenio ragbi. Međutim, naporni treninzi nisu oduševljavali Colina, već se okrenuo zadovoljavanju svojih hedonističkih potreba. Tako je i zaradio nadimak "zločestog dečka", prepuštajući se uživanju u lakim drogama, duhanu, zabavama i djevojkama. Nekoliko je puta uhićen zbog prebrze vožnje ili krađe. Tukao se s kim god je stigao, a kako bi ga smirili, roditelji su ga prebacili u internat, no tamo se potukao s ravnateljem. Nakon izbacivanja iz škole godinu je dana živio u australskom Sydneyu. Radio je različite poslove i imao prvo glumačko iskustvo u uličnom teatru u ulozi irskog pobunjenika Neda Kellyja.

Vratio se u Dublin i svaštario, priključivši se skupini koja se bavila kaubojskim plesom, da bi s osamnaest godina nakon uživanja velikih količina droge i alkohola završio na liječenju od depresije. Liječenje njegove autodestrukcije trajalo je šest mjeseci i tada mu je pomogao brat Eamon (on vodi umjetničku školu u Dublinu), posudivši mu novac i natjeravši ga da upiše satove glume na Gaiety School of Drama. Kako nikada nije podnosio autoritete i tog je puta prekinuo školovanje. Zarađivao je kao fotomodel, a zanimljiv je podatak da se Farrell tada javio i na audiciju za jedan od najuspješnijih pop-bendova 90-ih, grupu Boyzone, no nije prošao.

Prvu ulogu imao je u filmu "A Little World Of Our Own". Na njegovu sreću primijetio ga je glumac Kevin Spacey i spomenuo producentima filma "Ordinary Decent Criminal". Glumeći uz Spaceya ostvario je proboj i ta mu je uloga omogućila dolazak na američko područje. U međuvremenu je u Irskoj igrao u niskobudžetnom filmu Joela Schumachera "Tigerland" i njome zaradio pohvale američkih filmskih kritičara.

"To je ludo. Ništa od ovoga nije bilo planirano", kazao je tada glumac. "Uvijek sam samo odlazio na audicije za posao i nadao se da sam dobro prošao kako bih mogao prijeći na sljedeći korak. Sada sam preskočio toliko stepenica na ljestvici, a radim s Cruiseom i Spielbergom. To je suludo", dodao je Colin.

Nastavio se pojavljivati u nizu visokobudžetnih filmova, uključujući "Minority Report" sa Spielbergom i Cruiseom, "Phone Booth", te "American Outlaws", u kojem je igrao slavnog heroja američkog Zapada Jesseja Jamesa.

No bilo je jasno da hollywoodska scena i brz uspon do slave i bogatstva uzimaju danak. Napokon se prijavio u kliniku za rehabilitaciju nakon što je kolabirao na zabavi nakon snimanja filma "Miami Vice" u Urugvaju.

"Palio sam svijeću na oba kraja i plamenovi su se sreli u sredini", priznao je. Što se tiče romantike, Colin je šokirao bliske prijatelje kada je objavljeno da je 2001. oženio 19-godišnju englesku glumicu Ameliju Warner. Govoreći poslije o njihovoj vezi, komentirao je da je bio premlad te da je sve napravio prebrzo.

– Na plaži na Tahitiju imali smo ceremoniju koja nije bila legalna i to smo znali. To je bila samo stvar koju smo radili na odmoru. Išli smo hraniti morske pse i učinili smo to. Rezervirali smo ih oboje na hotelskom pultu za aktivnosti – kazao je poslije.

Imao je intenzivnu platonsku vezu s Elizabeth Taylor posljednje dvije godine njezina života. Kasnije je rekao Ellen DeGeneres: "Jednostavno sam je obožavao... Bila je spektakularna, spektakularna žena." U rujnu 2003. Colin je postao otac i dobio je sina Jamesa Padraiga nakon veze s modelom Kim Bordenave. Tada ga se povezivalo i s nizom poznatih žena kao što su pjevačica Britney Spears, model Nicole Narain te glumice Maeve Quinlan, Demi Moore i Angelina Jolie. Zanimljivo je da je Jolie u filmu "Aleksandar Veliki" Olivera Stonea iz 2004. godine glumila Farrellovu majku, premda je u stvarnosti samo godinu dana starija od njega.

U siječnju 2006. Farrell je podnio tužbu protiv svoje bivše djevojke, američke manekenke Nicole Narain i tvrtke Internet Commerce Group (ICG) zbog neovlaštene javne distribucije 13-minutne snimke seksa koju su snimili 2003. Ponuđeno mu je 5 milijuna dolara za njegova prava. Farrell je rekao da je njegova bivša djevojka to pokušala objaviti kako bi naštetila njegovoj glumačkoj karijeri i "zaradila novac na tome", što je Narain zanijekala. Ipak, u travnju 2006. nagodili su se, a iznos nagodbe ostao je tajna.

Dana 20. srpnja 2006., dok je Farrell bio intervjuiran u The Tonight Showu s Jayem Lenoom, telefonska seksualna radnica po imenu Dessarae Bradford zaobišla je osiguranje, izašla na pozornicu, suočila se s Farrellom i bacila svoju knjigu na Lenoov stol. Tvrdila je da je bila u vezi s glumcem te da ju je on nakon toga uhodio. Dok ju je Farrell ispraćao s pozornice i predao NBC-jevu osiguranju, povikala je: "Vidimo se na sudu!" Nakon što ju je policija zadržala u Burbanku, Bradford je puštena. Sljedećeg dana Farrell je ishodio zabranu prilaska i taj je incident izbačen iz emitiranja. No Bradford je dobro unovčila svoje tvrdnje, jer je izdala dvije knjige, singl "Colin Farrell Is My Bitch", a zatim i album.

Inače, Farrell je razdoblje od 2000. do 2006. godine nazivao svojim "izgubljenim razdobljem" u kojem je izgubio reputaciju. – Tada sam mislio da ću sigurno umrijeti za nekoliko mjeseci. Dnevno sam znao popiti i dvije boce viskija i pravo je čudo što sam uopće živ – rekao je u jednom intervjuu.

Od 2007. do 2008. Farrell je bio u vezi s irskom studenticom medicine Muireann McDonnell, a zatim sa spisateljicom Emmom Forrest, što je ona detaljno opisala u memoarima "Tvoj glas u mojoj glavi". Prema Forrest, ona i Farrell planirali su dijete prije nego što on prekine vezu. U listopadu 2009. Farrell je s poljskom glumicom Alicjom Bachleda-Curuś dobio svog drugog sina Henryja Tadeusza. Njihova veza pukla je sredinom 2010. godine.

Očinstvo je glumcu dalo novi smisao života. "Prioritet su mi, prije svega, moja djeca", objasnio je. "Razgovarajte o zaljubljivanju. Bizarno je zaljubiti se i znati da će to potrajati. Takav je to osjećaj za mene – kao da ništa ne može stati između nas", rekao je u jednom intervjuu.

U siječnju 2009. Farrell je osvojio Zlatni globus za najboljeg glumca u kategoriji filmskog mjuzikla ili komedije za film "Kriminalci na godišnjem" ("In Bruges"). Bila je to prva njegova suradnja s autorom i redateljem Martinom McDonaghom i kolegom Brandonom Gleesonom, a ponovit će je i u filmu "The Banshees Of Inisherin".

Te se godine također pojavio u filmu Terryja Gilliama "Imaginarij doktora Parnassusa" s Christopherom Plummerom i Andrewom Garfieldom u glavnim ulogama. Farrell je bio jedan od tri glumca (uz Johnnyja Deppa i Judea Lawa) koji su pomogli dovršiti ulogu Heatha Ledgera koji je umro prije završetka snimanja. Igrali su imaginarnu verziju Ledgerova lika Tonyja, donirajući svoju zaradu Ledgerovoj kćeri Matildi.

Tijekom prošlog desetljeća Farrell je kombinirao rad u nezavisnim filmovima i blockbusterima, a gledatelje je najviše oduševio kada se prvi put pojavio i u televizijskoj seriji, i to u drugoj sezoni hit-serije "Pravi detektiv", u kojoj je igrao detektiva Raya Velocroa. Kazao je da mu je ta uloga bila veliki izazov, jer je s posebnim učiteljem morao savladati nestandardni kalifornijski naglasak.

Prošle godine Farrell je glumio u filmu "Thirteen Lives", koji opisuje spašavanje tajlandske dječje nogometne momčadi iz špilje Tham Luang 2018. U tom poznatom slučaju dječaci su bili zarobljeni u špilji osamnaest dana, što je bila posljedica bujične poplave. Tijekom ove produkcije, Farrell i ostali članovi glumačke ekipe izvodili su svoje vratolomije bez pomoći kaskadera. U intervjuu o filmu Farrell je priznao da pati od ozbiljne tjeskobe zbog podvodnog rada. Lani je glumio i Oswalda "Oza" Cobblepota/Pingvina u filmu Matta Reevesa "The Batman" i nastavit će glumiti taj lik u istoimenoj spin-off seriji na HBO Maxu.

Farrell se tijekom karijere bavio i humanitarnim radom. Godine 2007. pridružio se drugim slavnim osobama kao glasnogovornik Svjetskih igara Specijalne olimpijade u Šangaju. Također je 2012. dao potporu kampanji Stand Up! u organizaciji irske LGBT omladinske organizacije BeLonG To, a cilj joj je bio borba protiv zlostavljanja. Dvije godine prije pojavio se u showu Ellen DeGeneres kako bi podigao svijest o toj temi. Godine 2015. postao je službeni ambasador Svjetskog prvenstva za beskućnike, koje nastoji uličnim nogometom nadahnuti beskućnike da promijene svoje živote.

