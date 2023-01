Janice iz 'Prijatelja': 'Nisam znala u kakvim je Matthew problemima, preživio je nezamislivo'

Popularnost serije 'Prijatelji' i gotovo 20 godina nakon završetka ne jenjava, kao ni njezinih zvijezda. Matthew Perry (53), koji je utjelovio sarkastičnog Chandlera, u studenom prošle godine objavio je biografiju u kojoj je pisao o mučnim danima svog života, borbi s ovisnošću i kako se jedva izvukao iz svega toga, a sve se događalo dok je snimao popularnu seriju. Maggie Wheeler (61), koja je glumila njegovu djevojku iritantnog glasa Janice, nije mogla pročitati knjigu jer je bila "preteška i tužna za čitanje".

Priznala je da u to vrijeme nije znala u kojim je on problemima.

- Mislim da je obavio ogroman posao i da je stvarno preživio nezamislivo. Ponosna sam na njega, sretna što je ovdje i mislim da je hrabro to što je napisao knjigu o svemu tome, koja sada pomaže ljudima u sličnim situacijama - izjavila je Maggie, piše Page Six.

Istaknula je da je unatoč očitim unutarnjim borbama tijekom snimanja, on uvijek bio besprijekoran profesionalac.

- Pojavljivao se na poslu čak i kada je bio u najmračnijoj situaciji, pojavio se na poslu sa svojim humorom i talentom. Nikad nije bilo dana kada sam radila s njim na setu, a kada sam se osjećala nesigurno oko toga kako će on sudjelovati u procesu. Bio je na 100 posto, čak i kada se borio - dodala je glumica.

U knjizi 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', Perry je opisao i kako je jednom prilikom zbog droga došlo do puknuća debelog crijeva zbog čega je dva tjedna bio je u komi i pet mjeseci u bolnici, a nakon što je pušten na kućnu njegu još je devet mjeseci morao koristiti vrećicu za kolostomiju. Liječnici su mu tada davali dva posto šanse za život.

U novom jednosatnom intervjuu koji je dao Diani Sawyer na ABC-ju otkrio je kako je bio na 6000 sastanaka Anonimnih alkoholičara, 30 godina proveo na terapijama, bio na 15 rehabilitacija i prošao kroz detoksikaciju čak 65 puta. Također, otkrio je da je svoje prvo alkoholno piće popio sa samo 14 godina i da se tada osjećao "kao da je u raju". Do svoje 18. godine pio je svaki dan.

A prvi put kada je probao tabletu za bolove bilo je nakon ozljede na skuteru za vodu. U knjizi je njezino djelovanje opisao kao da "topli med ulazi u vene". Poslije, ovisnost o njima je bila toliko teška da je znao popiti i 55 Vicodina dnevno, a znao je i odlaziti na dane otvorenih vrata prodaje nekretnina samo kako bi ukrao lijekove iz kupaonskih ormarića stranaca.

Diani je otkrio i da je njegova kolegica Jennifer Aniston bila ta koja mu je davala najviše podrške.

