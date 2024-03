Jadranka Kosor objavila na X-u: 'Predstavljam listu. Do pobjede'

Bivša premijerka Jadranka Kosor izrazito je aktivna na društvenoj mreži X, a najnovijom je objavom mnoge nasmijala. Naime, Jadranka je nedavno bila na operaciji koljena, a potom se uputila na oporavak odakle se često javlja. Ovoga puta objavila je fotografiju na kojoj pozira na sobnom biciklu i predstavila svoju "izbornu listu". - Predstavljam listu: bicikl, lote, Kinetek i ja! Do pobjede! - našalila se bivša premijerka u opisu objave.

Predstavljam listu: bicikl, lote, Kinetek i ja! Do pobjede! pic.twitter.com/X5WRwsqfAa — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) March 28, 2024

Podsjetimo, krajem listopada prošle godine Kosor je bila na operaciji, a potom se uputila na rehabilitaciju u Varaždinske toplice. "Hvala svima koji su mi pomagali u Varaždinskim toplicama. Do skorog viđenja, s drugim koljenom", napisala je bivša premijerka uz fotografije s rehabilitacije. U novoj objavi na ovoj mreži pokazala je i fotografiju na kojoj pozira nasmijana dok se oslanja na štake te je u opisu napisala: "Kad te prijateljice izvedu na kavu."

Nakon operacije, Kosor se javila na društvenim mrežama te otkrila zašto više nije aktivna, jer kako je rekla mnogi su je pitali gdje je nestala. O svemu je progovorila i za Večernji list.

- Operirala sam koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove. I zato sam odlučila riješiti taj problem. Operirao me vrsni ortoped, specijalist za koljena, profesor Miroslav Hašpl u kojeg imam veliko povjerenje. Sad je sve još uvijek malo komplicirano i bolno, ali nadam se da će sve biti dobro, puno bolje nego što je bilo. Evo, već sam danas malo prohodala po sobi. Oporavak je krenuo i to ide relativno brzo. U bolnici ću biti još pet-šest dana, a onda slijedi rehabilitacija koja će trajati tri-četiri tjedna – kazala je Kosor tada.

Na društvenoj mreži X, bivšem Twitteru, Kosor ima 41 tisuća pratitelja s kojima rado dijeli crtice iz privatnog života, ali i komentira aktualna politička zbivanja.

